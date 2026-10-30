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Jana Todorović jedna je od najbogatijih na estradi što ne voli da ističe. Ona živi u dvorcu koji pripada njenom svekru, a na svoje ime ima dosta nekretnina koje izdaje.

Jana je novac od nastupa ulagala u nekretnine, te je tako danas vlasnica pet stanova od kojih zarađuje ogroman novac.

Ulagala tamo gde se najviše isplati

- Jana je vredna, nikad se nije rasipala novcem, već je ulagala tamo gde se najviše isplati, a to su stanovi. Ona ima pet stanova, mesečno sigurno stavi u džep i do 5.000 evra, mada cene se menjaju u skladu sa onim što diktira tržište. Svakako je verovatno da će uskoro i da širi biznis - rekao je izvor blizak pevačici nedavno za medije.

Jana Todorović  Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

Inače, Jana je jednom prilikom govorila o dvorcu u kojem živi sa porodicom.

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dete. Mi smo velika porodica i svekar je jedan uspešan i cenjen čovek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka - rekla je svojevremeno pevačica.

Ćerki dala ime po bivšoj devojci muža

Jana je, podsetimo, šokirala sve kada je otkrila da je ćerki dala ime po bivšoj devojci svog muža.

Jana Todorović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Moj muž je imao devojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želeo je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijen, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove - ispričala je Jana svojevremeno.

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