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Jedan od najtraženijih bendova na domaćoj sceni, "Miami bend" proteklog vikenda nastupio je u Beogradu, mestu gde pevaju samo najveće zvezde. Pre nasupa pevač Stefan Denić je govorio o proslavi rođendana Milice Todorović, koji je bio samo za odabrane goste. Stefan nam je otkrio kako su se proveli na svirci i kakva je bila slavljenica.

- Milica je puna energije, kao da smo bili gosti, a ne da smo bili bend. Bila je super atmosfera, svi su bili veseli. Mi smo prezadovoljni i ona je, po njenim rečima, bila baš zadovoljna, kao i gosti, što je nama bitno. Sa Milicom se znamo od pre- rekao je Stefan i otkrio koje je pesme slavljenica tražila.

- Milica je tražila da sviramo strane pesme. Rekla je: "Hajde, svirajte mi malo stranaca dok ne krenu ovi da tražu narodnjake". Bilo je svega, stvarno - otkrio je pevač.

Aleksandra Prijović i Milica Todorović Foto: srbijashowbizz/instagram

"Milica je pravi džek, kao i njen partner"

Na proslavi je bio i otac Miličinog deteta, kog pevačica vešto krije od javnosti. Kako je otkrio, oboje su bili veoma "lake ruke" kada je reč o bakšišu.

- Milica je dala najveći bakšiš. Ona je pravi džek, a i njen partner isto. Ispoštovao je maksimalno. Stvarno su svi bili veoma veseli - izjavio je pevač.

O sinu Milice Todorović

Na proslavi se na kratko pojavio i Miličin sin Bogdan, koji je žurku napustio nakon sat vremena, a odvela ga je dadilja.

- Sin je bio na kratko i odvela ga je žena koja ga čuva. Tako da, ispoštovao je nekih pola sata-sat, bio na žurci, a onda su ga odveli - otkrio nam je Stefan.

Pripremaju novu pesmu

"Miami bend" je već uveliko u studiju, a pripremaju i spot za novu pesmu "Prebolećeš", koja će uskoro ugledati svetlost dana. Stefan je pred našim kamerama progovorio o budućim planovima.

- Pripremamo jednu lepu baladu, koja izlazi krajem novembra ili početkom decembra. Dugo smo radili na njoj i jedva čekamo da je publika čuje, nama se baš dopada. Dugo smo bili u studiju, snimali smo i spot u retro fazonu, biće crno-beli - otkrio nam je Stefan.

Miami bend Foto: Printscrean

Pitali smo ga kako misli da će publika prihvatiti taj retro fazon, s obzirom na to da su se vremena promenila, kao i muzički trendovi.

- Mislim da ljudima to nedostaje, što možemo videti i po garderobi koja se vraća u modu - široke pantalone, široke košulje... Vraća se nešto što se nosilo nekada. Mislim da su ljudi željni dobre muzike i bendovskih svirki, a naša pesma je baš takva - rekao je Stefan i otkrio o čemu govori numera.

- Pesma se zove "Prebolećeš". Nisam je nikome posvetio. To je neka čudna ljubav. On je kasno shvatio šta je imao, pa je moli da se vrati... Čućete.

kurir.rs/telegraf

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