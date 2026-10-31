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Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vest da je Marija Karan pokrenula inicijativu da se Jovani Jeremić i njenoj ćerkici Lei zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži voditeljka iznajmljuje parking-mesto!

Tragom ove priče, naša ekipa se uputila na Dorćol kako bismo na licu mesta od njihovih komšija čuli šta imaju da kažu o ovom skandalu, ali i šta misle o Jeremićevoj i Karanovoj.

Ne glumi zvezdu

Foto: Zorana Jeftić, Nemanja Nikolić

Zgrada u kojoj voditeljka živi nalazi se samo na stotinak metara od one u kojoj živi glumica, a u kojoj ona parkira svoj automobil. Jedan od njihovih prvih komšija ispričao nam je da je kod njih u kraju već neko vreme glavna tema sukob između Jovane i Marije.

- Dok svi samo pričaju o izborima, kod nas ovde na Dorćolu glavna tema je haos koji je nastao na relaciji Jovana-Marija. Jovana mi deluje kao žena iz naroda, gotivimo je i viđamo je po kraju stalno. Ne odvaja se od Tigra, stalno su zajedno. Kad god je sretnem, nju ljudi svih generacija zaustavljaju da popričaju nešto ili da se slikaju s njom. Opuštena je i ne glumi zvezdu. Ona živi tu tri zgrade od te garaže. Ovde svi mi imamo veliki problem i muku mučimo s parkiranjem, ima sreće Jovana što je tu našla parking-mesto. A ta glumica je jedna bahata i drska osoba. O njoj niko u kraju ništa ne može lepo da kaže. Šta njoj ima da smeta kako neko ulazi u garažu? Ne ulazi kroz njen stan. Ja i ne znam gde je ona glumila - rekla nam je komšinica Rada.

Mlađi komšija iz zgrade u kojoj živi Karanova takođe nije štedeo negativne komentare na glumičin račun.

Foto: Kurir

- Ta žena svaki put kad dođe iz Amerike ovde napravi neko s**nje. Njoj sve smeta i niko joj nije po volji. Baš je niko u kraju ne voli. Tačno je da pokrenula tu neku priču da Jovana ne sme da ulazi u našu zgradu jer tu ne živi, ali nama to uopšte ne smeta. Neće joj to proći, nemamo mi vremena za te gluposti. Čuo sam i ja da je vraćala kamere da vidi s kim i kad Jovana dolazi u zgradu. Nema pametnija posla (smeh). Ima tu još ljudi koji u toj garaži iznajmljuju parking-mesta a ne žive kod nas, pa se zbog njih nije bunila. Očigledno da ima pik na Jovanu, a zašto, ne znam. Bezveze je ispala cela ta situacija, nadam se da će se manuti ćorava posla. Marija je takva osoba, valjda je pokupila te manire u Americi dok je tamo živela. Ne ume da se javi, neljubazna je. Ovde po kraju je poznata po skandalima i ekscesima, od one tuče koju je imala s dečkom pre nekoliko godina pa do haosa koji je pravila u apoteci jer nisu hteli da joj daju lek za koji je potreban recept - rekao nam je Marijin komšija iz luksuzne zgrade na Dorćolu.

Foto: Kurir

Glumica i voditeljka nam se nisu javljale na pozive za komentar.

Podsetimo, voditeljka "Novog jutra" na Pink televiziji ogorčena je na glumicu, koja je, kako sama tvrdi, ljubomorna na nju.

- To je zločin i bezobrazluk teški, to nije ljudski! Marija Karan ima stan od 185 kvadrata u zgradi u kojoj ja iznajmljujem parking-mesto u garaži. Ona je sve inicirala i huška ostale stanare da zabrane meni i mojoj ćerki prolaz kroz taj ulaz, već da mogu da uđem samo preko garaže. Što znači da moram da idem preko ulice i na minus 20 s detetom. To me je i kao čoveka i kao ženu uznemirilo. Znate kakva su ženska deca, često je u suknjici i tankim čarapicama i zimi. Tako bih ja, ako prođe inicijativa Marije Karan, sa svojom maloletnom ćerkom morala da idem po hladnoći i minusu preko ulice kroz garažu - objasnila je nedavno za Kurir Jovana, pa nastavila:

Politička mišljenja

1/10 Vidi galeriju Jovana Jeremić i Marija Karan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- To mi je verovatno poklon za rođendan. Pravdanje toga da mi se zabrani prolaz je zato što ja navodno ne plaćam održavanje te zgrade, a iza toga se zapravo krije mržnja prema meni i mom detetu! Ja to njoj nikad ne bih uradila, bez obzira na to ko je kog političkog opredeljenja, zato što sam žena i majka. Živim u delu grada gde ljudi imaju različita politička mišljenja i nikada do sada nisam imala neprijatnost. Mislim da se iza ovoga krije ženska netrpeljivost, ljubomora i politika. Pre ovoga nisam imala nikakvih neprijatnih situacija s njom. Srele smo se samo jednom na ulazu u zgradu i ni reč nismo progovorile. Nemamo dodirnih tačaka, a ja njoj smetam jer ima jednu vrstu zlobe zbog toga što ta žena, zaboravljena glumica koju ljudi pamte po dve uloge, ne postoji više u srpskim medijima. To je ljubomora, šta drugo može da bude - ogorčena je Jeremićeva.

Kurir.rs

Jovana Jeremić: