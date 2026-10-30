OVA DVA MUŠKARCA SA JAVNE SCENE PALA SU NA ŠARM MAKEDONSKOG ŠOUMENA Boki 13 bez dlake na jeziku otkrio o kome je reč
- Boki 13 je u emisiji 'Amidži šou' otkrio da su mu se udvarali Mladen iz 'Velikog brata' i Bane iz 'Farme'.
- Na pitanje Ognjena Amidžića potvrdio je njihova imena, ali nije želeo dalje da govori o tome.
- U tekstu se potom navodi da je Mladen Radulović danas u Americi, dok Bane Janković ima porodicu i decu.
Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, jednom prilikom javno je govorio o svom ljubavnom životu.
U emisiji "Amidži šou" otkrio je ko je iz javnog života imao simpatije rema njemu i pokušao da mu bude u blizini.
Bez dlake na jeziku
Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:
- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.
- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.
- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.
Gde su danas Mladen i Bane
Promenio ime
Inače, Mladen Radulović je tada bio u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pesmu "150 stepeni".
Posle raskida sa pevačicom, Mladen se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.
Odselio se u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu. Na pojedinim slikama ima bradu i izgleda znantno mršavije, a uz svoje ime dodao je još jedno - Markus.
Uživa u porodičnom životu
Bane Janković poznat je kao bivši dečko pevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom.
Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.