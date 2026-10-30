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Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, jednom prilikom javno je govorio o svom ljubavnom životu.

U emisiji "Amidži šou" otkrio je ko je iz javnog života imao simpatije rema njemu i pokušao da mu bude u blizini.

Bez dlake na jeziku

Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.

Boki 13 na proslavi kod Atine i Nike Foto: Petar Aleksić Mondo

Gde su danas Mladen i Bane

Promenio ime

Inače, Mladen Radulović je tada bio u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pesmu "150 stepeni".

Posle raskida sa pevačicom, Mladen se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.

Odselio se u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu. Na pojedinim slikama ima bradu i izgleda znantno mršavije, a uz svoje ime dodao je još jedno - Markus.

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Foto: Printscreen Instaram

Uživa u porodičnom životu

Bane Janković poznat je kao bivši dečko pevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom.

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Foto: Damir Dervišagić

Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.

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Boki 13 Izvor: Kurir