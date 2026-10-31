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Pesma "Bass" bosansko-hercegovačkih repera Džale Brata i Bube Korelija našla se u brazilskoj hit seriji "Granice pohlepe", koju je Netfliks objavio u sredu, 28. oktobra.

Vest je na Instagramu objavila izdavačka kuća "Imperija", uz grafiku s natpisom "Džala i Buba na Netfliksu" i posterom serije. Snimak scene u kojoj se čuje pesma podelili su i gledaoci serije.

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Foto: Printskrin Instagram

Inače, pesma "Bass" objavljena je u decembru 2024. godine na albumu "Goat Season: Final Chapter".

Serija "Granice pohlepe" brazilska je drama od 10 epizoda, a radnja se odvija u Rio de Žaneiru. Serija prati kolekcionarku umetnina Luciju Roseti koja traži lek za misterioznu bolest svoje ćerke Maire. Ipak, kako lekari nisu uspeli da joj pomognu, ona se obraća duhovnoj terapeutkinji. Potraga se pretvara u prevaru koja otkriva tajne dve porodice.

Buba Koreli i Džala Brat Foto: ATA images, Antonio Ahel/ATAImages

Licenca za korišćenje muzike u ovoj seriji regulisana je putem kompanije "EMDC pablišing, koja je deo "EMDC netvrk grupacije", čime nastavljaju da doprinesu međunarodnoj promociji i zaštiti muzičkog kataloga njihovih partnera.

Kurir.rs

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 Džala Brat i Buba Koreli:

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Jala Brat i Buba Koreli u Vodicama Izvor: Ustupljen video/Kontraformalni/La Playa