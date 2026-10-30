Slušaj vest

Nakon što je Aca Kos proslavio rođendan u stanu Čedomira Jovanovića na Novom Beogradu, gde je organizovana velika proslava, ponovo je došlo do promene enterijera. Ovoga puta povod je Noć veštica, a Kos je na društvenim mrežama pokazao kako su prostorije ukrašene za ovaj praznik.

Samo nekoliko dana nakon rođendanskog slavlja, zbog kojeg je nameštaj bio pomeran kako bi se napravilo mesta za barske stolove i goste, stan je dobio potpuno drugačiji izgled.

Aca se potrudio da svaki kutak dnevnog boravka bude u znaku Noći veštica, pa su se među dekoracijom našli ogromni paukovi, kosturi, bundeve i duhovi.

Veliko ogledalo u dnevnoj sobi prekriveno je crnim tilom, preko kojeg su raspoređene velike plišane tarantule. Na prozorima su osvanuli viseći kosturi, dok su garnituru upotpunili ukrasni jastuci u obliku bundeva i duhova.

Posebnu pažnju Kos je posvetio dekoraciji stola. U vaze sa cvećem postavljao je male plastične paukove, želeći da i najsitniji detalji budu usklađeni sa prazničnom atmosferom.

Snimak priprema objavio je na Instagramu, a uz njega je ostavio poruku:

– Kreće Halloween ludilo! Dekoracija, ideje, osmesi i dobra energija… Neka zabava počne – napisao je Aca.

1/7 Vidi galeriju Aca Kos Foto: Printscreen/Instagram

Čeda ga iznenadio skupocenim poklonom

Podsetimo, Aca Kos nedavno je proslavio rođendan u stanu porodice Jovanović, a slavlje je proteklo uz muziku i brojne emotivne trenutke. Među gostima bila je i pevačica Mina Kostić, koja je zapevala slavljeniku, dok Čedomir Jovanović nije uspeo da sakrije suze.

Kos je tom prilikom govorio o prijateljstvu sa političarem, ističući koliko mu znači njegova podrška.

– Broj nije bitan, bitno je ovo „odustaćemo nikad, srećna nova godina“, tako mi uvek Čedomir i Jelena čestitaju rođendan i ljubičasto srce i dve ruke koje su naš zaštitni znak. Ovo je stan porodice Jovanović i ja sam njihov prijatelj, a sve ovo je zahvaljujući Čedomiru i mi smo svi dobro dok je on dobro. Dok ja dišem, disaću za njega, jer on je moj veliki prijatelj i sve mi je organizovao i omogućio – rekao je Kos za „Blic“.

Otkrio je i da je od Čede dobio sat, ali je naglasio da mu materijalne stvari nikada nisu bile najvažnije.

– Ovaj sat je poklon od Čedomira, ali u mom životu on mi je najveći poklon. Mogu i bez sata i sa satom i bez krpica, ali Čedomir je meni najveći poklon. Svakodnevno me iznenađuje, poslao je vozača po moje roditelje i ovo je stan pun ljubavi, emocija i iskrenosti – ispričao je Aca.

Kos je tom prilikom govorio o prijateljstvu sa političarem, ističući koliko mu znači njegova podrška.

– Broj nije bitan, bitno je ovo „odustaćemo nikad, srećna nova godina“, tako mi uvek Čedomir i Jelena čestitaju rođendan i ljubičasto srce i dve ruke koje su naš zaštitni znak. Ovo je stan porodice Jovanović i ja sam njihov prijatelj, a sve ovo je zahvaljujući Čedomiru i mi smo svi dobro dok je on dobro. Dok ja dišem, disaću za njega, jer on je moj veliki prijatelj i sve mi je organizovao i omogućio – rekao je Kos za „Blic“.

Otkrio je i da je od Čede dobio sat, ali je naglasio da mu materijalne stvari nikada nisu bile najvažnije.

– Ovaj sat je poklon od Čedomira, ali u mom životu on mi je najveći poklon. Mogu i bez sata i sa satom i bez krpica, ali Čedomir je meni najveći poklon. Svakodnevno me iznenađuje, poslao je vozača po moje roditelje i ovo je stan pun ljubavi, emocija i iskrenosti – ispričao je Aca.