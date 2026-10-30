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Pre nego što je započeo bračni život sa Milicom Mitrović, Željko Mitrović bio je u braku sa Sonjom Mitrović Hani sa kojom ima ćerku Sandru i sina Aleksandra.

U vreme njihove ljubavi, Hani je bila velika zvezda, a njen hit "Otkini bejbe" bio je među omiljenim pesmama u Srbiji. Ipak, danas Hani ne viđamo toliko često u javnosti, ali je sada njena i Željkova ćerka Sandra podelila prvu fotografiju majke na svom nalogu na Instagramu i pokazala kako Hani izgleda danas.

Njih dve su uživale na zajedničkoj večeri, a sudeći po osmesima na njihovim licima, definitivno uživaju u zajedničkim porodičnim trenucima.

Sonja Mitrović Hani Foto: Printscreen Instagram

Sonja je i danas ostala verna svom izgledu, a sa bivšim suprugom i njegovom porodicom je u dobrim odnosima.

Ovako je ona izgledala nekad:

Foto: Pritnscreen

Iako su bivši partneri, odnosi između njih ostali su perfektni, te tako nema sujete i tenzije. Tome svedoči i Željkovo javno obraćanje bivšoj ženi, koje joj je ove godine uputio povodom njenog rođendana tako što je zajedno sa svojim bendom otpevao pesmu, istakavši da mu je Sonja spasila život.

"Spasila si mi život"

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu. Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je Mitrović tada.

On je tim potezom dokazao da između bivših supružnika ne mora da postoji zla krv, već sloga i međusobno poštovanje.

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