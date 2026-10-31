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Bivši učesnik rijaliti programa Vladimir Tomović boravi u Beogradu, a njegovo prisustvo u prestonici nije promaklo našem paparacu. On je u srpsku prestonicu stigao iz Crne Gore, a ekipa našeg lista spazila ga je na Vračaru, u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save, gde je uživao u opuštenom druženju.

Uživa u glavnom gradu

1/5 Vidi galeriju Doleteo u Beograd Foto: Kurir



Tomović je bio u društvu prijatelja, s kojima je razgovarao i razmenjivao utiske, a po njegovom ponašanju moglo se zaključiti da je i te kako raspoložen. Nije delovao kao neko ko žuri da završi obaveze i ode na sledeću destinaciju, već je vreme koristio da se posveti ljudima sa kojima se susreo.

Sve se videlo

Dok su razgovarali, Vladimir je bio nasmejan i opušten, a druženje je proteklo u prijatnoj atmosferi. U jednom trenutku njegov prijatelj se pozdravio s njim i otišao svojim putem, ali se tu Tomovićevo zadržavanje nije završilo.

Rijaliti zvezda ostao je da ćaska sa ženom iz njegovog društva. Sudeći po njihovom ponašanju, nije im nedostajalo tema. Iako je tokom rijaliti učešća često bio u centru pažnje zbog svog temperamenta, britkog jezika i ljubavnih odnosa, ovog puta Tomović je pokazao svoju sasvim opuštenu stranu. Bez kamera, rijaliti tenzija i velikih okupljanja, uživao je u običnom beogradskom danu i razgovoru sa prijateljima.