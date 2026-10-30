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Pevač Milan Topalović Topalko tokom prethodnih godina postao je jedno od prepoznatljivih lica studentskog pokreta, čiju je borbu sve vreme otvoreno podržavao, ne odričući se svojih stavova.

Zbog svog političkog angažmana i javnih istupanja našao se među onima koji su postali simbol studentske liste koja je pobedila na izborima u Srbiji pre samo pet dana i time zatvorila jedan od najneizvesnijih izbornih ciklusa.

Ljubav prema muzici i narodu na prvom mestu

Topalko se od izbornog raspleta nije oglašavao, a sada je prvi put ekskluzivno za Kurir govorio o svemu što je ostalo iza njega, godinama borbe, ali i osećaju koji ga danas ispunjava.

Razgovor smo počeli u prijateljskom tonu.

1/8 Vidi galeriju Milan Topalović Topalko Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen Instagram

-Ja sam rekao svima ko je bio korektan prema meni, a ja sam uvek korektan prema takvim ljudima - započeo je Topalko.

Zanimalo nas je i da li se nakon svega oseća kao pobednik, s obzirom na to da je bio jedno od prepoznatljivih lica studentske liste.

-Osećam se samo kao deo ljudi koji je dao doprinos onome što je mogao i ništa više od toga - odgovorio je pevač.

Kratak i jasan

Nismo zaobišli ni temu podela na estradi, koje su posebno došle do izražaja kada je reč o političkim stavovima. Topalko smatra da je iznošenje ličnog mišljenja pravo svakog pojedinca, bez obzira na profesiju.

- Lična stvar svakog čoveka jeste da li će izneti svoje mišljenje protiv vlasti ili za vlast. Isto je kada su pevači u pitanju, ali možemo nabrajati i ljude iz ostalih delatnosti. Ja sam ostvario još jednu borbu u životu i nije mi prva. Hvala dragom Bogu što sam ostao živ i zdrav - rekao je pevač.

Od nekoga ko se godinama zalagao za promene mnogi bi možda očekivali slavlje nakon izbornog rezultata, ali Topalko priznaje da je njegov doživljaj pobede sasvim drugačiji.

- Ja nisam slavio, dobio sam svoj mir - rekao je Topalko.

Za pevača pobeda studentske liste ne predstavlja i konačan odgovor na sve ono zbog čega se, kako kaže, godinama borio. Njegova očekivanja od onih koji su preuzeli odgovornost za budućnost zemlje jasna su:

- Očekujem da sada svi oni koji su u vlasti i njihovi prijatelji, koji su se bogatili na tuđoj nesreći, odgovaraju za svoja dela, bez izuzetka - zaključio je Topalko.