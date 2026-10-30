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S obzirom na to da Halid Muslimović već decenijama iza sebe ima uspešnu karijeru, rešio je da otvoreno progovori o mogućim problemima u tom poslu.

Najpre se osvrnuo na fenomen megahita uz tvrdnju da je to najopasnija stvar za jednu pevačku karijeru, iako na prvi pogled ne deluje tako. Uz to, Muslimović je i upozorio mlade pevače na surovu realnost šou-biznisa.

1/6 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Boba Nikolić

- Megahit je najopasnija stvar za pevača! Čovek uvek treba da razmišlja šta će biti sutra, a ono danas je razmišljao juče. Ja uvek razmišljam dugo unapred. Ono što je bilo juče, može biti i loše i dobro, a bolje da je dobro. Nek stoji šta ću je sutra? Moje sutra to znači godina dana, dve, tri, pet... I sve ovo što sada pričam je moje sutra - rekao je Halid u emisiji "Intrigantno" i dodao:

- Dakle, mlade kolege ne smeju da stoje i kažu: "Ja imam pesme". Kao da ih nemaš! Ko je sve imao veliki megahit, da ne nabrajam sada, i nestao je. Megahit je najopasnija stvar za pevača, jer posle toga moraš imati mega, mega hit - rekao je Halid Muslimović u pomenutoj emisiji.

O kolegama koji su se podvrgli estetskim korekcijama

Podsetimo, pevač se nedavno za medije osvnruo i na muške kolege koji su se podvrgli estetskim zahvatima:

- Ne znam šta bih rekao na to, svako sebi kroji sudbinu, svako ima svoje želje.

Na pitanje da li se ikada on podvrgao nekoj plastičnoj operaciji, istakao je da nije, iako mu je lekar preporučio:

- Ne želim, imam malo problema sa vidom i sa kapcima, pa mi je doktor preporučio to. Da ih uradim i tako dignem, a i ja sam kada ih dignem rukom, vidim da bolje vidim, ali nema potrebe. Svaka godina nosi svoju lepotu i svoje vreme. Ne znam šta može biti, ali nisam za tu opciju - rekao je Halid za Informer.

1/12 Vidi galeriju Večeras će čuveni Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru Foto: Nemanja Nikolić

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