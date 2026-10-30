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Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem pevačica Nika Jović, verovatno za potrebe snimanja spota, prekršta noge poput holivudske glumice Šeron Stoun u kultnoj sceni iz filma „Niske strasti“.

Nika je nedavno objavila pesmu pod nazivom „Vozi me“, ali je ovim snimkom pokazala da nije dovoljno provozati samo automobil već i mušku maštu!

Pogledajte u videu ispod:

Nadamo se da pevačica zbog snimanja ovakvih scena neće osetiti posledice kakve je, prema sopstvenim tvrdnjama, imala holivudska zvezda. Od gubitka starateljstva nad sinom, koji je glumica povezivala sa svojom ulogom u filmu, do javnog poniženja na dodeli Zlatnog globusa 1993. godine, kada su joj se, kako je ispričala, kolege smejale u publici.

Kako god, moramo priznati da je Šeron Stoun ovom scenom ušla u istoriju kinematografije, a Nika je svojim potezom očigledno mnoge ostavila bez teksta!

1/5 Vidi galeriju Nika Jović Foto: Privatna arhiva, Printscreen

BONUS video: