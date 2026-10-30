Slušaj vest

Džejla Ramović osvojila je publiku zahvaljujući svojim glasom, ali se istakla i zbog lepote, koju je definitivno nasledila od majke Edite.

Pobednica "Zvezda Granda" svoj privatni život uglavnom čuva od očiju javnosti, pa tako njenu porodicu nemamo često priliku da vidimo u medijima.

Uglavnom su se u pred kamerama pojavljivali njeni roditelji i sestre dok se Džejla takmičila, ali su nakon toga rešili da se povuku.

Ipak, mlada pevačica je sada podelila jedan zajednički trenutak sa svojom majkom, dok su zajedno pozirale u liftu, vidno raspoložene i nasmejane. Oduševljenje pratilaca na Instagramu nije izostalo, a Edita Ramović ni malo ne kaska za svojim ćerkama Šejlom, Lejlom i Džejlom, koje su izrasle u prelepe žene.

Džejla Ramović sa majkom Editom Foto: Printscreen Instagram

Široki blejzer i moderni detalji jasni su znaci da Edita neguje urbani mladalački stil, a osim što je majka tri odrasle devojke, ona ima i dve unuke.

Džejlina mama damski korača kroz šestu deceniju, a nedavno je napunila 52 godine.

Džejla dočekala mamin rođendan u Parizu

Poidsetimo, dok je njena majka proslavlja rođendan u svom gradu, Džejla je uživala u gradu ljubavi, odakle se oglasila prelepim fotografijama u raskošnom crnom stajlingu koji u prvi plan ističe njenu figuru.

Rođendanska čestitka tada je prvo stigla od najstarije ćerke koja je podelila niz prelepih porodičnih fotografija uz dirljivu poruku:

- Mojoj najsjajnijoj zvezdi vodilji srećan rođendan. Mama, volim te - napisala je Šejla.

1/8 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Printscreen/Instagram

BONUS video: