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Iako je poznata po tome što bez problema puni klubove do poslednjeg mesta, Marina Visković je jednom prilikom zatekla javnost neočekivano strogim zahtevom. Pevačica, koja inače strogo poštuje lične granice i privatnost kako u vezama tako i u životu, putem društvenih mreža otvoreno je zamolila publiku da joj uopšte ne prilazi dok je na bini.

Kao glavni razlog navela je tehničke smetnje i buku zbog kojih ne može da komunicira sa fanovima, iskreno priznajući da je takve situacije samo ometaju tokom izvođenja.

1/6 Vidi galeriju Marina Visković u Dubaiju Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je na svom Instagramu imala poruku za sve one koji dolaze na njene nastupe i tom prilikom izjavila da ne želi da joj iko prilazi tokom nastupa, pre svega iz tehičkih razloga.

- Viskoza ima jednu molbu za vas... Nešto što me najviše nervira i što ne želim da se više dešava tokom nastupa jeste da mi neko prilazi i zato vas molim da mi ne prilazite tokom nastupa. Prvo, tehnički ne mogu da vas čujem šta mi pričate, niti mogu da se derem da vam odgovorim, a i ne zanima me šta vi pričate - rekla je ona jednom prilikom i dodala:

- Jedino što me zanima jeste da napravim dobru atmosferu. Ovaj stav imam i da mi majka dođe. Hvala na razumevanju - rekla je Marina.

U vezi sa milionerom, kojeg krije

Iako redovno pokazuje detalje svog glamuroznog života, Marina i dalje vešto krije identitet svog izabranika od očiju javnosti.

Ipak, nedavno je otvorila dušu i priznala koliko je zaljubljena.

1/8 Vidi galeriju Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala lice svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti. Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu - izjavila je pevačica.

Kada je reč o ozvaničenju veze, Marina je bila vrlo jasna u svojim stavovima. Iako ne isključuje mogućnost venčanja, klasično veselje definitivno nije u planu.