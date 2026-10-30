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Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina započeli su veliko renoviranje porodičnog doma i uređenje dvorišta u Brestaču.

Darko je progovorio o planovima za budućnost. Na samom početku otkrio je i zanimljiv detalj - radno odelo je neposredno pred susret sa medijima zamenio elegantnim stajlingom, budući da su u njihovom domu u toku obimni radovi i veliko sređivanje kuće.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić: Radovi na imanju u Vojvodini Foto: Printscreen Instagram

O radovima na kući

- Kaću u poslednjem periodu više viđate zato što ima mnogo više pametnijih stvari da kaže od mene, u svakom smislu i to nije teško. Trenutno je fokus na njoj i njenim poslovima, a ono što je zanimljivo da sada i spremamo našu kuću i pripremamo gornji sprat, pravimo dečije sobe i sređujemo dvorište. Pre neki dan sam se toliko naradio, ustao sam u pola sedam i legao sam u šest i nisam navikao toliko da radim. Moja žena me kritikuje i kaže “ti moraš da imaš obavezu da radiš u kući“ i ja sam se toliko zainatio da sam radio ceo dan i žuljeve sam dobio - rekao je Darko na samom početku istakao da se mnogo raduje završetku radova.

- Sve se dešavalo da nešto drugo iskrsne i sve drugo je bilo bitnije, ali ovo je trebalo da bude na prvom mestu. Deca moraju da imaju svoju sobu, jer neće da spavaju sa nama i sad ćemo da ubacujemo nameštaj. Lorena i Aleksej će imati svoju sobu, a Srna isto ne želi da spava sa nama, već u svom krevecu i to mi je jako teško palo.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić

Iako mu pojedini poslovi predstavljaju izazov, kada je reč o majstorskim radovima, Darko se ne libi da zasuka rukave i uključi se u sređivanje porodičnog doma.

- Dete sam sa sela i znam sve osnovne stvari da radim, a ono što ne znam naučim. Muško sam u kući i moram da znam sve što se tiče poslova oko kuće. Ne volim da čistim boks kod psa i to mi pada najteže, to Kaća čisti i čak sam joj kupio gumene čizme. Lepa je i u tim čizmama i volim je, ali i ovako sa dekolteom, gde se ona pojavi tu nastaje tajac - sa osmehom je rekao folker, a onda se u intervjuu pridružila i njegova supruga Katarina Lazić.

O honorarima za novogodišnju noć

Darko se osvrnuo i na abnormalne honorare koje dobijaju pevači za novogodšinju noć.

- Gde sam ja u toj priči? Hoću ja da zaradim 100. 000 evra. Ima zvezda koje zarade toliko i koje se isplate gazdama, ja sam negde skromna sredina u tom smislu, a neko sam i ko se često pojavljuje na humanitarnim koncertima, a Kaća je ambasador jedne humanitarne fondacije i zajedno sa njenom sestrom ćemo se u petak pojaviti u Kruševcu gde će biti održano donatorsko veče i pozivamo sve dobre ljude da dođu - zaključio je Darko na kraju razgovora za “Blic“.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir

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