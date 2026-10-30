Slušaj vest

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, podigao je sedam velikih spomenika u obliku krsta na svom porodičnom imanju u Šipovu, gde planira da formira porodičnu grobnicu. Bivši rijaliti učesnik ugostio je jednu medijsku ekipu i tom prilikom otkrio detalje o izgradnji nesvakidašnjeg kompleksa, kao i planove koje namerava da realizuje u narednom periodu.

Kako je objasnio, imanje na kojem su podignuti spomenici njegova je pradedovina, a upravo tu je odrastao. Sedam krstova namenjeno je članovima njegove porodice, među kojima su roditelji, brat, baba, deda, ali i on sam.

Najveći krst namenio sebi: Visok je čak sedam metara

- Ovo je Grahovčevo imanje. Ovo je moja pradedovina i tu sam odrastao. Podigao sam sedam spomenika, staroj majci Boji i svom ocu Jovi, svom bratu Rajku, Dragoji, sebi, dedi i babi Draginji. A onaj najveći spomenik je moj, krst koji je gore sedam metara, dole u zemlji tri metra. To će se još gore dorađivati, ovo je samo ugrubo. Tu će sad biti brušenje pa napisi, pa će tu i biti kovana ograda, pa će to da liči nešto - rekao je Zmaj od Šipova za Telegraf.

1/7 Vidi galeriju ZMAJ OD ŠIPOVA PROMENIO LIČNI OPIS! Pustio stomak, obrijao brkove i ostao bez nekoliko zuba! Ovako sada izgleda stočar iz "Parova" Foto: Printskrin Youtube/ Darko DurMol



Za sada na porodičnom imanju počivaju samo posmrtni ostaci njegove majke Boje, dok Ilija planira da naknadno prenese i ostatke oca, brata, babe i dede sa gradskog groblja.

Planira prenos posmrtnih ostataka članova porodice

Grahovac je otkrio da želi da svi članovi porodice počivaju na jednom mestu, a da će i on, kada za to dođe vreme, biti sahranjen pored velikog krsta koji je namenio sebi.

- Jeste, jeste, ona je tu. Ako Bog da da uskoro prenosim svog oca, brata, babu i dedu, a kada dođe vreme i ja ću biti sahranjen uz onaj veliki krst. Biće tamo moja slika, kad sam rođen i kada sam se preselio na onaj drugi svet - rekao je Ilija Grahovac.

Izgradnja ga koštala mnogo evra, a sprema i veliko otvaranje

Na pitanje koliko je novca izdvojio za izgradnju sedam spomenika, Zmaj od Šipova nije želeo da otkrije tačnu cifru, ali je priznao da ga je čitav poduhvat skupo koštao.

- Mnogo evra je to koštalo, malo skuplje je sve to bilo - dodao je on.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

Ilija je najavio i veliko otvaranje porodičnog groblja, koje planira da organizuje na Veliku Gospojinu. Tom prilikom trebalo bi da bude obavljen i prenos posmrtnih ostataka članova porodice na njegovo imanje.

- Veliko otvaranje će biti na Veliku Gospojinu. Zvaću sve na veliko otvaranje spomenika i prenos moga brata, oca, dede i babe. Ovo je mesto gde smo mi Grahovci živeli, na sopstvenom imanju. Ovo će biti porodično groblje, objedinjeno - rekao je Ilija za Telegraf.