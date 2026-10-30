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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, proslavila je 41. rođendan u društvu najbližih, a detalje intimnog slavlja podelila je sa pratiocima na Instagramu.

Najviše pažnje privukla je njena rođendanska torta, koja je bila jednostavna, ali veoma neobična i originalna. Ukrašena crvenim pečurkama i prskalicom, pokazala je da za lepo slavlje nije potrebno mnogo raskoši.

Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram

Jelena je, osim fotografija sa proslave, podelila i jednu posebnu uspomenu iz detinjstva. Na fotografiji pozira nasmejana, a uz nju je kratko napisala: "Mala ja".

Jelena Radanović kad je bila mala Foto: Printscreen Instagram

Objava je izazvala brojne reakcije, a čestitke i lepe želje povodom njenog rođendana samo su se nizale. Mnogi su primetili i da Slobina supruga s ponosom nosi svoje godine.

Sloba joj u ponoć uputio čestitku

Jeleni je među prvima rođendan čestitao upravo suprug, koji joj je tačno u ponoć uputio emotivnu poruku.

– Srećan rođendan, ljubavi – napisao je pevač na društvenim mrežama, objavivši njihov zajednički snimak.

Čestitke su ubrzo počele da pristižu i na Jeleninom Instagram profilu, a pažnju javnosti privukao je i podatak o njenim godinama, budući da mnogi ne znaju da je starija od svog supruga.

Naime, Jelena je rođena 30. oktobra 1985. godine, dok je Sloba rođen 20. juna 1990, što znači da je pevačeva supruga gotovo pet godina starija od njega. Međutim, razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku njihovoj ljubavi, a Sloba je u više navrata isticao koliko mu znači žena sa kojom je zasnovao porodicu.

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

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