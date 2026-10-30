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Rijaliti učesnik Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uhapšen je 24. oktobra u mestu Baraćka zbog sumnje da je naneo telesne povrede muškarcu.

Prema nezvaničnim informacijama, do sukoba je došlo kada je meštanin zaustavio automobil pored puta kako bi zamenio gumu, a u tom trenutku je tuda prolazio i Zmaj od Šipova, te je verbalni obračun brzo eskalirao. Sada je bivši rijaliti učesnik izneo svoju stranu priče.

- Ja sam se taj dan spustio se dole sa planine, kao što radim svake godine. Na planinu odem na Đurđevdan, a vraćam se oko Svetog Luke - započeo je priču Zmaj od Šipova, pa nastavio:

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

- Kada me je tamo isterala divljač, medved i ostale zveri, prešao sam na područje mrkonjićke opštine, u mesto zvano Baraći, tačnije u Brda. Ja sam legao malo da odspavam u ovom belom autu, a moj Dragoje je spavao u onom crnom. Oko ponoći su naišli neki pijani ljudi. Bilo ih je četvoro ili petoro. Kada su došli, primetio sam ih, ali sam ćutao i posmatrao sa zadnjeg sedišta. Bilo me je baš briga. Međutim, kada su prišli, pomenuli su moje ime i počeli da cimaju auto u nameri da me opljačkaju, ukradu nešto ili ko zna šta sve da urade. Javio sam se i rekao im da sam unutra i da se udalje od auta. Međutim, nisu hteli da slušaju, nego su počeli da demonstriraju silu. Mislio sam da su to neki kriminalci koji su došli da ukradu auto i urade ko zna šta - rekao je i nastavio:

- Rekao sam Dragoju da zove policiju. Čim sam to izgovorio, taj drumski razbojnik, taj ceribaša i 'frajer', prišao je autu koji je bio otključan. Počeo je da cima vrata kako bi me iščupao napolje, a zatim me je zgrabio za košulju u pokušaju da me izvuče i zgazi. Govorio sam mu da me se mane i upozorio ga. On me je zgrabio za košulju i svu mi je pocepao. Zamislite da me je on naterao da moram da ga udarim. Udario sam ga samo jednom, jer više udaraca i nije nužna odbrana. Kada sam ga udario, onesvestio sam ga, pa su ga ostali odneli. Otišao je u dom zdravlja da se krpi, a posle je u bolnici ispričao svašta nešto o meni. Policija je intervenisala i došlo je mnogo specijalaca. Ja sam nazvao mrkonjićku policiju, rekao da sam napadnut i ispričao pravu istinu, ali oni nisu imali sluha.

- Onaj ko je poslao specijalnu policiju debelo je pogrešio jer nije trebalo ni da ih šalje, ja zvao sam policiju i otišao bih svojim autom. Šta imaju mene da hapse? Kada su me uhapsili, držali su me puna 24 sata, do sledeće noći u ponoć, umesto da zatvore njega kao napadača, oni mene uhapsiše. Zamislite, napadnut sam u pustinji, pokisao tog dana, gladan, jadadan, umoran od čuvanja sopstvene stoke koja mi je jedino preostalo i od čega živim. Mislio sam da će me ubiti u pustinji i da to niko neće saznati. Odmah sam video da je pijan i drogiran. Kada sam nazvao policiju, strogo sam podvukao komandiru da se radi o pijanim, odnosno drogiranim osobama. Oni su bili neprofesionalni, jer imam informaciju da taj čovek nije ni testiran, dok sam ja testiran, a ne konzumiram alkohol. Proveo sam 24 sata u zatvoru i to je takva nepravda, kakvu zemlja nije videla. To je sve tako smešno, jadno i žalosno - nastavio je on.

Udario komšiju u glavu

Pričalo se da je čekićem udario komšiju u glavu, zbog čega je uhapšen.

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- Ma jesam ga udario, ali štapom. Taj mi je izbo kravu, a onda je poleteo nožem i na mene. Zahvaljujući mojoj brzini i hitrosti, oteo sam mu nož, udario ga i spasio svoj život. I opet mene osudili. Umesto da stave na optuženičku klupu onoga koji je nožem išao da mene izbode, oni opet mene optužuju - rekao je Zmaj od Šipova za Telegraf.

(Kurir.rs/Telegraf)