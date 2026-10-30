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Lea Kiš godinama je prisutna na domaćoj televizijskoj sceni, a njena ćerka Sara Mia odlučila je da krene majčinim stopama. Ipak, malo je poznato da se i u Leinoj porodici kriju zanimljive i uspešne životne priče.

Naime, njen otac Pavle Kiš bio je proslavljeni jugoslovenski fudbaler, koji je još kao veoma mlad zaigrao za Partizan. Za crno-bele je odigrao čak 50 utakmica, a potom nastavio sportsku karijeru u inostranstvu.

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Foto: Partizan.rs

Nastupao je za nekoliko evropskih klubova, među kojima se izdvajaju PSV Ajndhoven i Bajer Leverkuzen. Nakon završetka fudbalske karijere posvetio se advokaturi, a preminuo je 2018. godine, u 79. godini života.

Lea je svojevremeno govorila i o porodičnom poreklu, a na društvenim mrežama podelila je fotografiju iz porodičnog albuma uz emotivnu poruku:

- Da bi znao ko si, moraš da znaš svoje korene. Moj pradeda dr Mor Klajn Kiš i prababa Lenka Koko.

Izdaje vikendicu na Avali

Podsetimo, Lea Kiš je na Avali napravila svoju oazu mira, a ekipa novinara nedavno je razgovarala sa njenim komšijama, koji su otkrili da voditeljka u poslednje vreme ne boravi često u ovom kraju jer svoju vikendicu izdaje.

- Lea je jako prijatna osoba, sve pohvale za nju i njenu porodicu. U poslednje vreme je ne viđamo često ovde pošto vikendicu izdaje, ali kad god dođe, uvek se uljudno javi i popriča sa nama - ispričala je za "Blic" jedna od komšinica.

Lea Kiš Foto: Privatna Arhiva, printscreen YT

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25:08
20261024-STARS-EP632-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV