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Pobednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz poreklom je iz mesta Grabovac kod Svilanjca. Tamo i dalje živi njegov otac, dok je on kupio stan u Beogradu.

Ekipa "Paparazzo lova" jednom prilikom je snimila njegov porodični dom. U pitanju je kuća koja ima prizemlje, prvi sprat i potkrovlje, ali je i dalje bez fasade. Imanje je prostrano, ali, kako se može videti na snimcima, nije baš sređeno. Iza kuće je mnogo starih stvari, a dvorište ima metalnu ogradu.

Ovo je Gastozova kuća:

1/10 Vidi galeriju Kuća Nenada Marinkovića Gastoza u mestu pored Svilajnca Foto: Printscreen Youtube/TV Pink/Paparaco lov, Printscreen Youtube/Tv Pink

Komšije nemaju reči hvale za Gastozovog oca

Oni su tad i razgovarali sa meštanima, koji podržavaju Gastoza, ali baš nemaju previše reči hvale za njegovog oca Svetislava Sinđelića Đuru, za kojeg su tada otkrili da je imao nezgodu.

1/5 Vidi galeriju Nenad je šarm nasledio od oca Đure Foto: Ana Denda, Aleksandar Jovanović Cile

Jednom prilikom je ekipa Pinka ušla u kuću i snimila kako izgleda njena unutrašnjost. U trpezariji se nalazi veliki sto sa kožnim stolicama, na zidu je veliki sat.

Pobedio u Eliti i odneo 100.000 evra

Podsetimo, Gastoz je prošle godine osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

Ne zanimaju ga nekretnine

U prvom intervjuu za Kurir Gastoz je prošle godine otkrio kako će potrošiti novac koji je osvojio.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda se snašao među igračima Foto: Petar Aleksić

- Osećam se fenomenalno! Ne mogu da lažem da mi ne prija da držim ovo (ček od 100.000 evra). Nekretnine me ne zanimaju, idem da putujem. Boli nas uvo - rekao je Gastoz u svoje i Anđelino ime.