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Ekipa Kurira večeras se susrela sa Ljubom Perućicom pred njegov nastup, a pevač je tom prilikom govorio o aktuelnim dešavanjima na estradi i otkrio zanimljive detalje iz privatnog života.

Na početku razgovora osvrnuo se na koncert Katarine Grujić, ne krijući koliko je oduševljen njenim nastupom i organizacijom celog događaja.

Ljuba Perućica Foto: Kurir

- Meni je bilo fenomenalno. Baš sam komentarisao, ona je to napravila svetski. Ona bina je bila mala za njen performans, jer je ona to stvarno zamislila vrhunski i sve je bilo odlično. Meni je bilo srce puno, kao da sam ja pravio koncert. Jako mi je drago, pre svega zato što je volim, zato što smo prijatelji, zato što smo kolege - rekao je Ljuba.

Jedna od tema razgovora bilo je i osiguravanje delova tela, o čemu se poslednjih dana govori zbog pevačice Ivane Milojević, koja je, poput Snežane Babić Sneki, odlučila da osigura svoje noge. Sneki je ranije otkrila da je kod osiguravajuće kuće Lojd osigurala noge na čak milion dolara.

Pevačica Ivana Milojević rešila da osigura noge Foto: Printscreen Instagram

Ljuba je priznao da o takvom potezu nikada nije razmišljao, ali se našalio da bi možda mogao da osigura svoj osmeh, za koji veruje da mu je mnogo pomogao u karijeri.

- Vidiš, nisam nikad razmišljao o tome. Ali, interesantno mi je to, na koji se to način osigurava? Da probam ja da osiguram osmeh. Da vidim koliko ću da dobijem, jel'? - rekao je pevač, pa dodao:

- Pa, ne znam. Svakako, meni je osmeh dosta nekih lepih vrata otvorio. Ljudi vole pozitivne ljude, ljude sa osmehom, tako da je verovatno negde to rezultiralo i nekim mojim uspehom - dodao je.

Progovorio o starijim ženama koje su ga muvale

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Na kraju razgovora Ljuba se dotakao i svog ljubavnog života pre braka, pa otkrio da su za njega bile zainteresovane i starije žene. Kako je priznao, one su u udvaranju bile znatno iskusnije od mlađih.

- Muvale su me i starije tete pre nego što sam se oženio. Starije su iskusnije, namazanije dok muvaju u odnosu na mlađe - rekao je Perućica.

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