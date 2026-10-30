Pevačica Reni je jedno vreme bila popularna u Srbiji

Slušaj vest

Pre više od dvadeset godina, bugarska pevačica Reni napravila je pometnju na estradi snimivši pesmu "Mercedes" sa Erom Ojdanićem. Ona je tada objavila i album i imala turneje i nastupe, a onda se iznenada povukla sa estrade.

Mnogi su se pitali šta se sa Reni desilo, a ona je nastavila da se bavi muzikom i karijeru je gradila u Bugarskoj.

Čak je nedavno sa bivšim učesnikom Zvezda Granda iz Bugarske, Jankom Jankovim oživela duet koji su svojevremeno otpevali Boban Rajović i Kristina Ivanović.

1/4 Vidi galeriju Pre više od dvadeset godina, bugarska pevačica Reni napravila je pometnju na estradi snimivši pesmu "Mercedes" sa Erom Ojdanićem. Foto: printscreen YT

Promenila izgled u potpunosti

Pevačica Reni je jedno vreme bila popularna u Srbiji Foto: Printscreen Instagram

Atraktivna pevačica koja je bila prepoznatljiva po kovrdžavoj kosi danas izgleda skroz drugačije, a na mrežama često dobija komplimente zbog izgleda.

Reni je jedno vreme bila i plavuša, a sada ima dugačku, ravnu braon kosu i sudeći po fotografijama, uvećavala je usne.