Slušaj vest

Pre više od dvadeset godina, bugarska pevačica Reni napravila je pometnju na estradi snimivši pesmu "Mercedes" sa Erom Ojdanićem. Ona je tada objavila i album i imala turneje i nastupe, a onda se iznenada povukla sa estrade.

Mnogi su se pitali šta se sa Reni desilo, a ona je nastavila da se bavi muzikom i karijeru je gradila u Bugarskoj.

Čak je nedavno sa bivšim učesnikom Zvezda Granda iz Bugarske, Jankom Jankovim oživela duet koji su svojevremeno otpevali Boban Rajović i Kristina Ivanović.

Pre više od dvadeset godina, bugarska pevačica Reni napravila je pometnju na estradi snimivši pesmu "Mercedes" sa Erom Ojdanićem. Foto: printscreen YT

Promenila izgled u potpunosti

Reni
Pevačica Reni je jedno vreme bila popularna u Srbiji Foto: Printscreen Instagram

Atraktivna pevačica koja je bila prepoznatljiva po kovrdžavoj kosi danas izgleda skroz drugačije, a na mrežama često dobija komplimente zbog izgleda.

Reni je jedno vreme bila i plavuša, a sada ima dugačku, ravnu braon kosu i sudeći po fotografijama, uvećavala je usne.

Ne propustiteStarsERA OJDANIĆ MEĐU PRVIM ESTRADNJACIMA NA GLASANJU! Pevač blistao od raspoloženja u Meljaku
izbori 2026 Era Ojdanić Meljak
StarsMIKI MEĆAVA POSTAO OTAC U 64. GODINI! Mlada nevenčana supruga mu rodila ćerku, Era Ojdanić prvi saznao srećne vesti
Miki Mećava
Stars"OČEVI SU NAM BILI U KAPELAMA, A MI SMO MORALI DA PEVAMO" Vera Matović sa kolegom prošla kroz tešku agoniju, otkrila potresne detalje
vera-matovic01-damir-dervisagic.jpg
Stars"SAD TREBA DA SE FOLIRAM KAO SA SVIMA BIH, PA NE BIH!" Pevačica pred kamerama otkrila sa kojim kolegama nikada ne bi sarađivala!
koncert Šaban Šaulić (5).jpeg

18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV