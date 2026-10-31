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Zoran Šijan bio je svojevremeno uspešan sportista i kik-bokser, ali je tokom devedesetih godina njegovo ime postalo poznato i zbog veza sa beogradskim podzemljem. Ipak, za porodicu i najbliže bio je mnogo više od čoveka o kojem su pisali mediji, a o njegovoj pravoj prirodi i danas svedoče uspomene onih koji su ga voleli.

Foto: Printscreen/Instagram

Ljubavna priča pevačice Goce Božinovske i Zorana Šijana počela je 1989. godine u Herceg Novom, gde su se upoznali tokom letovanja. Njihova romansa ubrzo je postala jedna od najpoznatijih na estradi, a u zajedničkom životu dobili su sina Mirka i ćerku Zoranu. Iako njihova ljubav nije potrajala do kraja, Šijanova tragična smrt ostavila je neizbrisiv trag u životima svih članova porodice.

Nekadašnji kik-bokser ubijen je 27. novembra 1999. godine, u 35. godini, u sačekuši na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića, dok je čekao zeleno svetlo na semaforu.

O tome kakav je Zoran bio privatno, svojevremeno je govorila i njegova pastorka, pevačica Jelena Vučković, koja je gostovala u emisiji „Demanti“. Ona se prisetila detinjstva, odnosa sa pokojnim Šijanom, ali i načina na koji je on prihvatio nju i njenu porodicu.

"Prve patike sam dobila od Zokija"

1/5 Vidi galeriju Pevačica ide napred kroz život Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Jelena je otkrila da je upravo ona prva upoznala Zorana, budući da je sa majkom bila na moru kada su se Goca i on sreli. Kako je ispričala, od njega je dobila i prve patike, a posebno je pamtila njegove posete školskim priredbama i sportske veštine kojima je oduševljavao decu.

- Prve patike sam dobila od Zokija. Ja sam ga prva i upoznala, ja sam bila sa mamom na moru, kad su se oni upoznali. Bio je tu i Miki Zlazin, Zlata... Razvila se ljubav, išao je na moje priredbe, radio je stoj na rukama, bio je vrhunski sportista, deci je pokazivao šta sve zna. Mirko i Zorana treba da budu ponosni što su imali takvog oca - rekla je Jelena.

Pevačica se osvrnula i na odnos između svog biološkog oca, kompozitora Rada Vučkovića, i Zorana Šijana. Istakla je da među njima nije bilo ljubomore niti sujete, kao i da njen otac nikada nije imao problem zbog bliskosti koju je ostvarila sa očuhom.

Tati nije smetalo što imam lep odnos sa Zokijem. Oni se i znaju iz kafane. Dao mi je jednom u kafani pozamašan bakšiš, a Rade mu je rekao: "Da mi čuvaš dete". Kada sam dobila brata i sestru, nije nas nikad odvajao. Ni majka ni Zoki. Mi smo rođeni, tako su nas gledali - ispričala je pevačica.

Ipak, najteže uspomene vezane su za dan kada je saznala da je Zoran ubijen. Jelena je tada bila u Kraljevu sa Mirkom i Zoranom, dok je njihova majka bila na putu. Prisustvo telefona i način na koji je stigla strašna vest ostali su joj duboko urezani u sećanje.

Mirko, Zorana i ja smo bili u Kraljevu, majka je bila na putu. Nije bilo mobilnih telefona, zvali su na fiksni, tetka se javila. Odvela je decu na stranu, i meni je rekla: "Zoran je nastradao." Ostavilo je sve dubok trag, stalno pričamo o njemu. Bio mi je kao otac, volela bih da je živ, sve bi bilo drugačije - rekla je Jelena.

Posebno emotivno zvučale su i reči koje joj, kako je otkrila, često upućuju Mirko i Zorana. Njihova poruka ostala joj je urezana u pamćenje i podseća je koliko je važno imati roditelja uz sebe.

Oni meni kažu: "Budi zahvalna što imaš oca, što dobiješ poziv od oca. Budi srećna sve dok vidiš to 'tata' na telefonu" - zaključila je pevačica.

Goca otkrila šokantne detalje

1/7 Vidi galeriju Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen/Legende podzemlja

Podsetimo, Goca Božinovska je nedavno govorila i o neprijatnom susretu sa muškarcem koji joj se udvarao na jednom nastupu, a za koga je kasnije čula da je bio među osumnjičenima za ubistvo njenog supruga.

Pevačica je ispričala da tada nije znala ko je čovek koji joj prilazi, ali da ga je kasnije prepoznala na televiziji i povezala sa događajima nakon Šijanove smrti.

Pevala sam, udvarao mi se neko za koga sam posle čula da je pobegao iz zemlje kada je Šijan ubijen... Videla sam ga na televiziji i shvatila da ga znam... Govorio mi je da sam lepa, da će sve proći - govorila je Božinovska.

Ona je tom prilikom otkrila i kako je gledala na Zoranovu reputaciju, ističući da ga u privatnom životu nije doživljavala kao opasnog čoveka.

- Volela sam oduvek lepe muškarce. Uvek sam se pravila važna... Za mene Šijan nije bio žestok, nikada nisam čula da je upucao nekog. Da li je moj muž bio ubica? Pa nije, nije nikoga ubio, kako je onda žestok... - pričala je Goca na Kurir televiziji.