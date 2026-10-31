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Najavljeni koncert Vesne Zmijanac u Sarajevu, zakazan za 19. decembar u dvorani Zetra, izazvao je burne reakcije javnosti, a na društvenim mrežama sve glasnije se mogu čuti zahtevi da se njen nastup otkaže.

Foto: Preent Screen

Naime, Nihad Aličković, pokretač pokreta AntiDayton, pozvao je na bojkot i otkazivanje koncerta folk zvezde, a njegov apel izazvao je brojne komentare i podeljene reakcije.

Povod za ovakvu inicijativu su arhivski snimci Vesninog nastupa na Palama iz 1993. godine, tokom ratnog perioda u Bosni i Hercegovini. Upravo ti snimci ponovo su dospeli u centar pažnje, nakon čega je pokrenuta rasprava o tome da li pevačici treba omogućiti da održi koncert u Sarajevu.

Dok jedni smatraju da muziku i umetnost treba odvojiti od politike i prošlosti, drugi ističu da se određeni događaji iz ratnog perioda ne mogu zanemariti i da bi organizovanje koncerta u Sarajevu bilo neprihvatljivo.

Ekipa Kurira pozvala je vlasnika Hajp produkcije, organizatora koncerta Vesne Zmijanac, Sašu Mirkovića, kako bismo dobili njegov komentar povodom zahteva za otkazivanje koncerta i burnih reakcija koje su usledile. Međutim, Mirković do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na naše poruke i pozive.

Ostaje da se vidi da li će polemika koja se povela na društvenim mrežama uticati na održavanje koncerta zakazanog za 19. decembar, kao i da li će se organizatori oglasiti povodom sve glasnijih zahteva za njegovim otkazivanjem.

1/9 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Zbog zdravstvenog stanja otkazala nastup

Podsetimo,Vesna Zmijanac morala je da otkaže nastup zakazan za, 29. oktobar u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji.

Pevačica se ovim povodom oglasila na svom zvaničnom profilu na Instagramu i otkrila da je razlog za otkazivanje nastupa njeno zdravstveno stanje.

- Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumevanju - napisala je Vesna Zmijanac i dodala:

- Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac - poručila je pevačica.

Ozbiljna operacija srca

1/5 Vidi galeriju Pevačica je ostavila dubok trag u svom rodnom mestu Foto: Damir Dervisagić, MILOS MISKOV/BETAPHOTO, Printscreen, Kurir

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.

Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.