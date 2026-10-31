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Sestra Katarine Lazić, žene Darka Lazića, objavila je sliku iz bolnice i zabrinula sve. Kristina je objavila sliku iz bolničkog kreveta, a potom je i objavila fotografiju dok je stajala na vagi koja je izmerila svega 40,2 kilograma.

Kristina za sada nije otkrila zbog čega je hospitalizovana, niti je iznosila detalje o svom zdravstvenom stanju.

Uz fotografije je podelila i emotivnu poruku, u kojoj je spomenula oktobar i podršku najbližih.

- Nikad se nismo voleli oktobar i ja... Ali uvek se nekako preživimo... Valjda uz porodicu i one prave ljude oko sebe bude sve lakše, šta znam... – napisala je Kristina.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Njena objava izazvala je pažnju na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju šta se dogodilo i zbog čega je završila u bolnici.

Podsetimo, Darko Lazić i Kaća nedavno su u jednoj igraonici proslavili ćerki drugi rođendan, a tom prilikom Kaća je otkrila kako izgleda njeno vreme sa ćerkom, kada je Darko odsutan:

- Ne mogu da verujem da je to tako brzo prošlo. Gledam snimke i slike i ne mogu da verujem da je devojčica i da nije više beba. Zahvalna sam Bogu što sam mogla toliko vremena da provedem sa njom. Tako je i dalje, hoću da bude tako dok je mala i dok ne krene da joj bude zanimljivo van kuće. Za to nema zamene. Sad mi oči suze, ne mogu da kažem da mi je strašno, srećna sam, ali želim da bude što duže devojčica i da je što više grlim i ljubim – emotivno priča Katarina sa sjajem suza u očima, a onda je progovorila i o Darkovom odsustvu zbog posla.

Iako često ume da podeli svoju svakodnevicu na mrežama, organizacija dana kod nje uvek postoji.

- Navikla sam da se kombinujem sama i da sve radim sama. Možda to nije toliko dobro i uglavnom je Darko na putu vikendom, a Srna je kod mojih. Možda mi je teret nekad da se organizujem sama, ali na to sam navikla. Od kad sam bila osnovna škola ja sam na raspustu radila, delila letke, promocije, dok sam studirala prodavala sam slike na svadbi, onda radila nokte i uvek sam bila u poslu i navikla sam da imam puno obaveza. Takav je moj život i to sam ja – otkrila je Kaća, a onda istakla da je Darka, kao i Srnu razmazila.