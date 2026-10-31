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Poznati srpski modni kreator, stilista i modni kritičar Saša Vidićpreminuo je 24. aprila 2023. godine, u 52. godini, u Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska kosa“ u Beogradu. Njegova smrt iznenadila je javnost, a iza njega je ostala bogata karijera, brojne saradnje sa najvećim estradnim imenima, ali i reputacija čoveka koji nikada nije birao reči kada je želeo da iznese svoje mišljenje.

Foto: Damir Dervišagić

Osnivač modne marke "Broz“ ostavio je značajan trag na domaćoj modnoj sceni, a njegov prepoznatljiv stil i istančan ukus prepoznale su brojne poznate ličnosti. Ipak, osim po kreativnosti i talentu, Vidić je bio poznat i po britkom jeziku, provokativnim izjavama i činjenici da nije imao problem da javno kritikuje ni najveće zvezde.

Privatni život

1/5 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Printscreen

Saša Vidić rođen je 1971. godine u selu Mlaka u Hrvatskoj, a od 1991. godine živeo je i radio u Beogradu. Iako je više od dve decenije bio prisutan na javnoj sceni, o njegovom privatnom životu znalo se relativno malo.

Za sebe je govorio da je veoma lojalan prijatelj i da isto očekuje od ljudi kojima je okružen. Kako je svojevremeno isticao, prevaru bi oprostio, ali izdaju nikome.

U jednom intervjuu priznao je da ga nemar i neodgovornost u poslu izbacuju iz takta, dok mu je u Srbiji najviše smetao nedostatak elementarne kulture. Grozio se prljavštine, prostakluka i bahatosti.

Slobodno vreme voleo je da provodi putujući, ali i u svom stanu, gde je uživao u čitanju knjiga i gledanju komedija. Govorio je i da ne razume ljude koji se plaše samoće, jer je navikao da sam sebi ugađa, a isto je očekivao i od svog partnera.

Njegov privatni život često je bio predmet medijskih spekulacija, ali o pojedinim temama nije želeo javno da govori.

Posebnu pažnju javnosti privlačilo je i njegovo nekadašnje prijateljstvo sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Njih dvoje bili su veoma bliski, ali je njihov odnos iznenada prekinut 2018. godine. Ni pevačica ni kreator nisu mnogo govorili o razlozima prekida prijateljstva, a Vidić je jednom prilikom samo rekao da je njihov odnos već duže vreme bio loš.

Iako je umeo oštro da kritikuje estradne zvezde, imao je i brojna prijateljstva među poznatima. Družio se sa Nikolom Rađenom, Anom Kokić, Mirkom i Vujadinom Savićem, Tatjanom Vojtehovski, Natašom Bekvalac i drugim javnim ličnostima.

Uspon u karijeri

1/4 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija

Vidić je upisao modni dizajn na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, ali je zbog nedostatka stalnih prihoda morao da prekine studije i pronađe posao.

Njegov prvi značajan korak u svetu mode dogodio se zahvaljujući glumici Branki Katić. Nakon premijere filma „Mi nismo anđeli“, ona ga je zamolila da joj kreira haljinu za dodelu nagrada, prepoznavši njegov talenat za modu. Upravo ta kreacija označila je početak njegove karijere.

Po dolasku u Beograd družio se sa glumcima Brankom Katić i Sergejem Trifunovićem, a ubrzo je počeo da gradi ime u modnom svetu.

Svoj prvi brend „Broz“ predstavio je u septembru 1997. godine, i to u metro stanici „Vuk“. Jedno vreme radio je kao kostimograf na Radio-televiziji Srbije, a potom je čak 14 godina proveo u modnoj kući „Zekstra“. Bio je vlasnik i „Ateljea SV“ u Beogradu, dok je ranije imao i kafić „Diamond Room“.

Njegov rad ubrzo su prepoznale brojne javne ličnosti, a jedna od promoterki brenda „Broz“ bila je i Jelena Karleuša.

Transformacije poznatih pevačica

1/21 Vidi galeriju SAŠA VIDIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Kovčeg s kreatorom spušten, Seka se potresnim GOVOROM oprostila: Ne ljutim se, ali... Foto: Kurir

Nakon saradnje sa Jelenom Karleušom, Vidić je počeo da sarađuje i sa Sekom Aleksić. Njihova saradnja počela je nakon što je pevačica stekla veliku popularnost hitom "Crno i zlatno“, a kreator je značajno uticao na promenu njenog modnog izraza.

Seku je uspeo da transformiše i pomogne joj da izgradi prepoznatljiv stil, zbog čega se često isticalo da je upravo on jedan od najzaslužnijih za njen modni preobražaj.

Ipak, jedna od njegovih najpoznatijih klijentkinja bila je Svetlana Ceca Ražnatović, sa kojom je, osim poslovne saradnje, imao i blizak prijateljski odnos.

Vidić je svojevremeno govorio da sve manje ima potrebe da savetuje Cecu jer je ona dobar đak i brzo je naučila šta treba da nosi i u kojim prilikama.

Tokom bogate karijere sarađivao je i sa Lepom Brenom, Zdravkom Čolićem, Sašom Matićem i brojnim drugim muzičkim zvezdama.

Njegovo mišljenje cenili su i modni časopisi, dnevni listovi i televizijske emisije, u kojima je često komentarisao stil javnih ličnosti. Bio je poznat po tome što nije štedeo nikoga, pa su njegove modne kritike neretko izazivale burne reakcije.

Pored rada sa estradnim zvezdama, Vidić je ostavio trag i u sportu. Kreirao je dresove za srpske sportiste na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, kao i dresove za fudbalsku reprezentaciju Srbije za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Njegov odlazak ostavio je prazninu na domaćoj modnoj sceni, a javnost ga pamti kao čoveka specifičnog stila, britkog jezika i upečatljivog karaktera.