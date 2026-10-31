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Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos nedavno je operisala tumor na mozgu, a sada se ponovo oglasila i otkrila nove detalje zdravstvenog stanja.

Kako je istakla, boravi u bolnici na novim ispitivanjima i pregledima.

Lekari su bivšoj rijaliti učesnici naložili da uradi još mnoštvo analiza zato što je prvi takav slučaj sa kojim su se susreli, te sumnjaju da ima srčane probleme.

- Nije dovoljno što mi je glava puna metala, sada imam i kablove koje nosam sa sobom tj po sebi. TERMINATOR. Toliko sam specifičan slučaj, da me ne ostavljaju na miru sa pregledima. Postali su opsednuti sa mojim srcem, uporno traže nešto, a imam osećaj da ni sami ne znaju šta, prvi slučaj sam u EU a nisu ni čuli da se desilo ikome vam EU i zbog toga mi disati ne daju, ali pristajem na sve preglede ako to može nekome pomoći u budućnosti - napisala je ona.

1/5 Vidi galeriju Jelena Batos imala operaciju Foto: Printscreen

Podsetimo, Jelena se i ranije borila sa teškim oblikom tumora u predelu glave. Tokom prethodnog zahvata uklonjen joj je glavni tumor, ali su u obrazu i ispod oka ostala četiri manja zrnca tkiva, dok su joj u vilicu ugrađeni metali i proteza.

U svojim ranijim obraćanjima, Jelena je otvoreno opisivala tešku borbu sa bolešću, ističući da najveću snagu i volju za životom pronalazi u svojoj deci. Tada je podelila i reči svog lekara, hirurga sa 38 godina iskustva, koja joj je priznala da je retko viđala takvu hrabrost i upornost kod pacijenata. Ona je kasnije otkrila kako se oseća nakon intervencije.

- Šesti dan nakon operacije. Jutros sam ustala i samoj sebi rekla dosta je bilo ležanja, spremi se i na posao. Otišla sam 3 sata samo, više telo nije izdržalo ALI PRVI korak je napravljen sutra će biti još lakše. Kupila kafu i prošetala parkom sa svojim novim kišobranom i kupila lišće. MOJA LJUBAV PREMA PRIRODI JE NEOPISIVA, KAO LJUBAV PREMA ŽIVOTU. Molim vas ne želim nikakve osude ja najbolje POZNAJEM svoje telo I znam šta mogu a šta ne, meni nije prvi put da se bakćem sa ovim bolestima i razlog brzog oporavka je uvek bio jaka psiha I upornost za vraćanjem ka svojim rutinama. Ležanje kod kuće i razmišljanje šta će reći biopsija je samo so na ranu. Ustanem otresem prašinu sa sebe i nastavim dalje, to je moj lek - napisala je ona.