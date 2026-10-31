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Bivša rijaliti učesnica i starleta Stanija Dobrojević godinama privlači pažnju javnosti svojim luksuznim načinom života, skupocenom garderobom, putovanjima na egzotične destinacije i nekretninama koje poseduje. Ipak, mnoge i dalje zanima kako je uspela da stekne toliki novac i obezbedi sebi život na relaciji između Amerike i Srbije.

Foto: Kurir

Stanija je o svojim počecima, prvim velikim zaradama i nekretninama govorila u više navrata, a jednom prilikom otkrila je i kako je zaradila svojih prvih 100.000 dolara. Kako je ispričala, njen put do finansijske sigurnosti počeo je još tokom studentskih dana u Americi, gde je radila u kazinu kao delilac karata za blekdžek.

Pre nego što je postala poznata široj javnosti, Stanija je, kako je sama otkrila, vredno radila i štedela, a zarada koju je ostvarivala tada ju je potpuno iznenadila.

- Počela sam kao student i zarađivala oko 1.000 dolara dnevno. Nakon nekoliko meseci, kad sam pogledala koliko imam na računu, bila sam u šoku. Tada sam sebi postavila cilj da zaradim 100.000 dolara. Kad sam počela da zarađujem i po 45.000-50.000 mesečno, to mi je delovalo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan, auto i najviše novca trošila na putovanja. Za to ne žalim - ispričala je ranije Dobrojevićeva za Kurir.

Prva nekretnina bila je u Novom Sadu

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

Nakon povratka u Srbiju, Stanija je prvo kupila stan u Novom Sadu, ali je kasnije odlučila da ga proda i novac uloži u veću nekretninu u Rumi. Posebno joj je značilo što je novi dom bio bliže porodici, a o toj odluci govorila je bez zadrške.

- Prvi stan sam imala u Novom Sadu, a majka je bila presrećna kada sam odlučila da kupim stan bliže njima u Rumi. Stan u Novom Sadu sam prodala i sada imam stan od 120 kvadrata. Koliko je koštao, ne bih da pričam, ali to je moj dom - otkrila je Stanija.

Ipak, njen život nije vezan samo za Srbiju. Dobrojevićeva je ranije govorila i o nekretninama u Americi, gde provodi značajan deo vremena, kao i o finansijskim obavezama koje ima zbog kuće koju otplaćuje.

- Tamo su kuće veoma skupe, počinju od 300.000 dolara, pa do nekoliko miliona. Uzimaš kredit koji možeš da otplaćuješ dugi niz godina. U Nju Džerziju imam kuću, a firma mi je u Majamiju - objasnila je starleta.

Njena priča pokazuje da je, prema sopstvenim rečima, do prvog ozbiljnijeg kapitala došla još pre najveće popularnosti na domaćoj javnoj sceni. Učešće u rijaliti programima dodatno je doprinelo njenoj prepoznatljivosti, dok je Stanija nastavila da gradi život između dve zemlje, ulažući u nekretnine i putovanja.