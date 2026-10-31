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Voditeljka Bojana Lazić odlučila je da osveži svoj izgled i napravi promenu kada je reč o frizuri, a novim izdanjem iznenadila je pratioce na društvenim mrežama.

Naime, voditeljka je gotovo čitavu deceniju bila prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi, koja je postala njen zaštitni znak, ali je sada poželela malo drugačiji izgled. Ipak, nije se odlučila za drastičan zaokret, pa svoju svetlu kosu nije zamenila tamnim tonovima, već je odabrala suptilnu promenu koja se i te kako primećuje.

Voditeljka je svoju plavu kosu osvežila pramenovima u još svetlijim nijansama, čime je dobila novu dimenziju i dodatni sjaj. Rezultatom je očigledno bila zadovoljna, pa je fotografiju iz frizerskog salona podelila sa svojim pratiocima i pokazala kako sada izgleda.

Foto: Printscrean

Ponovo slobodna

Voditeljka je nedavno proslavila svoj rođendan, a tom prilikom je otkrila da je slobodna.

1/7 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir/M.J., Kurir, Marko Karović

- Poželela sam sebi da budem emotivno inteligentna. Imala sam ozbiljne životne lekcije, ako dosad nisam naučila onda mi nema spasa! Izabranika večeras nema, pre nekoliko meseci smo završili, slavim novi početak! - kazala je ona koja je više puta govorila o svojoj toksičnoj vezi koju je prekidala i započinjala ponovo.