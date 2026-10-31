"ZBOG POREKLA SU JE ZADIRKIVALI“! Drugarica iz detinjstva otkrila kroz šta je Aleksandra Prijović prolazila u školi!
- Drugarica iz osnovne škole otkrila je da je Aleksandra Prijović zbog porekla bila zadirkivana, ali je i tada pokazivala talenat za pevanje i bila odlična učenica.
- Prisetila se da je odrastala u Belom Manastiru, često pevala vršnjacima i ostala prizemna, dok je prijateljstvo sa Draganu sačuvala i uprkos slavi.
Aleksandra Prijović danas važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, a njena popularnost i rasprodati koncerti samo su potvrda uspeha koji je godinama gradila. Ipak, pre velikih bina, reflektora i aplauza, pevačica je bila devojčica iz Belog Manastira, gde je provela detinjstvo i pohađala osnovnu školu.
O njenim školskim danima i odrastanju svojevremeno je govorila njena drugarica iz osnovne škole „Dr Franjo Tuđman“, koja je otkrila kako je Aleksandra izgledala pre nego što je postala poznata i kakav je odnos imala sa vršnjacima.
Zbog porodičnog orekla bila je meta zadirkivanja
Kako je ispričala, Prijovićka je još kao devojčica pokazivala talenat za muziku, ali je zbog porodičnog porekla ponekad bila meta zadirkivanja.
- Kuća u kojoj je živela bila je u blizini romskih porodica, a i deda joj je bio Rom. Zbog toga su je znali zadirkivati, i to najčešće devojčice jer su bile ljubomorne - prisetila se njena školska drugarica.
Ipak, prema njenim rečima, Aleksandra se nije izdvajala samo po talentu za pevanje već i po uspehu u školi. Bila je odlična učenica, a u početku pomalo povučena, sve dok se ne bi opustila u društvu.
- Jako me nervira kad ljudi misle da samo zna da peva. U školi je bila odlična učenica. Malo povučenija dok ne upozna društvo. Ali oduvek talentovana za pevanje - ispričala je devojka koja je sa njom delila školske dane.
Često je pevala sa svojim vršnjacima
Njihovo detinjstvo u Belom Manastiru obeležila su druženja u parku, razgovori i igre, a Aleksandra je, kako se drugarica prisetila, često pevala svojim vršnjacima. Ipak, tokom raspusta bi odlazila kod oca u Srbiju, pa se tada nisu često viđale.
- Leti bi išla kod tate u Srbiju tako da se tad ne bismo puno družili. Ali dok je trajala škola, imali smo jedan park u kojem smo se okupljali i razgovarali, igrali se. Često bi nam i zapevala - otkrila je ona.
Upravo u osnovnoj školi Aleksandra je upoznala i Draganu, koja joj je i danas jedna od najbližih prijateljica. Njena školska drugarica istakla je da Dragana nije deo estradnog sveta, već da je reč o iskrenom prijateljstvu koje je opstalo uprkos slavi i uspehu.
- One su baš iskrene prijateljice. Dragana nije iz estradnog sveta, ona je domaćica iz malog mesta. Razumete? Aleksandra ne pati od slave. Draganu je pozvala na svoje beogradske koncerte i tad joj je platila smeštaj u luksuznom hotelu - ispričala je ona.
Iako je danas okružena luksuzom i nastupima pred hiljadama ljudi, Aleksandra, prema rečima njene drugarice, nije zaboravila odakle je potekla. U Belom Manastiru je i dalje dočekuju kao svoju, a kada posećuje majku Borku, ne ponaša se kao velika zvezda.
- Kad ima nastupe blizu Belog Manastira, dovede sina kod mame Borke, a i ona sama bar jednom mesečno dođe. Kroz grad hoda potpuno opušteno, u trenerci. Uvek se pozdravi, popriča. Nikad nije glumila zvezdu. Ostala je prizemna i skromna - rekla je njena prijateljica iz detinjstva.
Od majke nasledila talenat za pevanje
Njena drugarica posebno je istakla da je Aleksandra talenat za pevanje nasledila od majke Borke, koja je svojevremeno bila poznata po nastupima širom Slavonije.
- Mama Borka je pre stalno nastupala po Slavoniji. Svi su je znali i sve je zabavljala po lokalnim restoranima i kafićima. I ona dobro peva pa je jasno od koga je Aleksandra nasledila talenat - ispričala je ona.
Aleksandrina majka ranije je govorila i o tome koliko je njena ćerka bila vezana za dedu, koji joj je, nakon razvoda roditelja, predstavljao veliku podršku i oslonac.
- Moja mama nas je prehranjivala pevanjem. Mama je iz jednog sela kraj Našica, a tata je iz Belog Manastira. I mamina braća su pevala. Mama je umrla mlada i tata mi je nakon toga bio sve na svetu. Umro je pre tri godine. I ja i Aleksandra bile smo skrhane. Ona je jako bila vezana za svog deku. On joj je zamenio oca - ispričala je Borka.
Verovala je da će Aleksandra napraviti velike stvari
Borka nikada nije krila koliko je ponosna na ćerku, a još od njenog rođenja verovala je da će Aleksandra napraviti velike stvari.
- Znala sam da će Aleksandra biti uspešna u životu, ali da će napuniti Arene, da će oboriti koncertne rekorde u našoj državi, nisam se usudila pomišljati. Sećam se kad su mi je doneli prvi put u naručje, nakon što sam je rodila, pogledala sam je i rekla: „Ti ćeš biti moja najveća zvijezda“. To sam joj uvek govorila - prisetila se ponosna majka.
Danas Aleksandra ima porodicu sa Filipom Živojinovićem, sa kojim je dobila sina, a njena drugarica iz detinjstva smatra da su njih dvoje pronašli pravu ljubav i međusobno razumevanje. Odbacila je i spekulacije da u njihovom odnosu nema iskrenih emocija.
- Glupost mi je kad ljudi sumnjaju u njenu ljubav s Filipom. Oni se baš vole i cene. On s njom često dođe u posetu Borki, a u poseti je bila i Lepa Brena - zaključila je Aleksandrina školska drugarica.
Kurir.rs/24sata.hr