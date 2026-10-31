Slušaj vest

Aleksandra Prijović danas važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, a njena popularnost i rasprodati koncerti samo su potvrda uspeha koji je godinama gradila. Ipak, pre velikih bina, reflektora i aplauza, pevačica je bila devojčica iz Belog Manastira, gde je provela detinjstvo i pohađala osnovnu školu.

Foto: ATA images

O njenim školskim danima i odrastanju svojevremeno je govorila njena drugarica iz osnovne škole „Dr Franjo Tuđman“, koja je otkrila kako je Aleksandra izgledala pre nego što je postala poznata i kakav je odnos imala sa vršnjacima.

Zbog porodičnog orekla bila je meta zadirkivanja

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Kako je ispričala, Prijovićka je još kao devojčica pokazivala talenat za muziku, ali je zbog porodičnog porekla ponekad bila meta zadirkivanja.

- Kuća u kojoj je živela bila je u blizini romskih porodica, a i deda joj je bio Rom. Zbog toga su je znali zadirkivati, i to najčešće devojčice jer su bile ljubomorne - prisetila se njena školska drugarica.

Ipak, prema njenim rečima, Aleksandra se nije izdvajala samo po talentu za pevanje već i po uspehu u školi. Bila je odlična učenica, a u početku pomalo povučena, sve dok se ne bi opustila u društvu.

- Jako me nervira kad ljudi misle da samo zna da peva. U školi je bila odlična učenica. Malo povučenija dok ne upozna društvo. Ali oduvek talentovana za pevanje - ispričala je devojka koja je sa njom delila školske dane.

Često je pevala sa svojim vršnjacima

1/8 Vidi galeriju Muzička zvezda uradila porodični projekat Foto: Youtube Printscreen

Njihovo detinjstvo u Belom Manastiru obeležila su druženja u parku, razgovori i igre, a Aleksandra je, kako se drugarica prisetila, često pevala svojim vršnjacima. Ipak, tokom raspusta bi odlazila kod oca u Srbiju, pa se tada nisu često viđale.

- Leti bi išla kod tate u Srbiju tako da se tad ne bismo puno družili. Ali dok je trajala škola, imali smo jedan park u kojem smo se okupljali i razgovarali, igrali se. Često bi nam i zapevala - otkrila je ona.

Upravo u osnovnoj školi Aleksandra je upoznala i Draganu, koja joj je i danas jedna od najbližih prijateljica. Njena školska drugarica istakla je da Dragana nije deo estradnog sveta, već da je reč o iskrenom prijateljstvu koje je opstalo uprkos slavi i uspehu.

- One su baš iskrene prijateljice. Dragana nije iz estradnog sveta, ona je domaćica iz malog mesta. Razumete? Aleksandra ne pati od slave. Draganu je pozvala na svoje beogradske koncerte i tad joj je platila smeštaj u luksuznom hotelu - ispričala je ona.

Iako je danas okružena luksuzom i nastupima pred hiljadama ljudi, Aleksandra, prema rečima njene drugarice, nije zaboravila odakle je potekla. U Belom Manastiru je i dalje dočekuju kao svoju, a kada posećuje majku Borku, ne ponaša se kao velika zvezda.

- Kad ima nastupe blizu Belog Manastira, dovede sina kod mame Borke, a i ona sama bar jednom mesečno dođe. Kroz grad hoda potpuno opušteno, u trenerci. Uvek se pozdravi, popriča. Nikad nije glumila zvezdu. Ostala je prizemna i skromna - rekla je njena prijateljica iz detinjstva.

Od majke nasledila talenat za pevanje

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen

Njena drugarica posebno je istakla da je Aleksandra talenat za pevanje nasledila od majke Borke, koja je svojevremeno bila poznata po nastupima širom Slavonije.

- Mama Borka je pre stalno nastupala po Slavoniji. Svi su je znali i sve je zabavljala po lokalnim restoranima i kafićima. I ona dobro peva pa je jasno od koga je Aleksandra nasledila talenat - ispričala je ona.

Aleksandrina majka ranije je govorila i o tome koliko je njena ćerka bila vezana za dedu, koji joj je, nakon razvoda roditelja, predstavljao veliku podršku i oslonac.

- Moja mama nas je prehranjivala pevanjem. Mama je iz jednog sela kraj Našica, a tata je iz Belog Manastira. I mamina braća su pevala. Mama je umrla mlada i tata mi je nakon toga bio sve na svetu. Umro je pre tri godine. I ja i Aleksandra bile smo skrhane. Ona je jako bila vezana za svog deku. On joj je zamenio oca - ispričala je Borka.

Verovala je da će Aleksandra napraviti velike stvari

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Borka nikada nije krila koliko je ponosna na ćerku, a još od njenog rođenja verovala je da će Aleksandra napraviti velike stvari.

- Znala sam da će Aleksandra biti uspešna u životu, ali da će napuniti Arene, da će oboriti koncertne rekorde u našoj državi, nisam se usudila pomišljati. Sećam se kad su mi je doneli prvi put u naručje, nakon što sam je rodila, pogledala sam je i rekla: „Ti ćeš biti moja najveća zvijezda“. To sam joj uvek govorila - prisetila se ponosna majka.

Danas Aleksandra ima porodicu sa Filipom Živojinovićem, sa kojim je dobila sina, a njena drugarica iz detinjstva smatra da su njih dvoje pronašli pravu ljubav i međusobno razumevanje. Odbacila je i spekulacije da u njihovom odnosu nema iskrenih emocija.

- Glupost mi je kad ljudi sumnjaju u njenu ljubav s Filipom. Oni se baš vole i cene. On s njom često dođe u posetu Borki, a u poseti je bila i Lepa Brena - zaključila je Aleksandrina školska drugarica.