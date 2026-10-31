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Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili ponovo je zagolicao maštu publike, i to najavom nove pesme koja bi, sudeći po prvim reakcijama, mogla da izazove veliko interesovanje. On je na svom Instagram profilu podelio kratak deo numere pod nazivom „Tuđe moje“, ali je posebnu pažnju privukla njegova najava o tome ko će stati iza mikrofona.

Mili je, naime, otkrio da će pesmu izvesti, kako je sam najavio, najbolji vokal na Balkanu, ali nije želeo da otkrije njegov identitet. Umesto toga, odlučio je da svojim pratiocima prepusti da pogađaju o kome je reč, pozivajući ih da podele svoje pretpostavke i mišljenje.

Pesma napravljena pre dve godine

- "Tuđe moje" je naslov numeresa novog Miligrama koji će se uskoro pojaviti. Pesma je napravljena 2024. godine. Ja sam uradio kompoziciju i aranžman, a Saša Lazić i ja smo napisali tekst. U planu je da tu pesmu otpeva jedan od najvećih vokala na Balkanu. Pustiću vam deo te pesme, vi mi recite koga vi vidite u toj pesmi - rekao je Mili u snimku.

Ovakva najava odmah je pokrenula lavinu komentara, a među brojnim imenima koja su se našla u diskusiji posebno se izdvaja Dino Merlin. Mnogi su upravo čuvenog bosanskohercegovačkog kantautora prepoznali kao mogućeg izvođača, dok su drugi iznosili svoje favorite i pokušavali da na osnovu kratkog muzičkog isečka otkriju ko bi mogao da otpeva ovu numeru.

Dosta njih smatra da bi Vlada Savić, pevač Magla benda, bio idealan za ovu numeru, ima onih koji tipuju na Leksington bend, neki veruju da je Adi Šoše u pitanju, ali je dosta onih koji bi voleli da je otpeva Milan Stanković, a u mnogim komentarima stoji ime Tifa.

Pokrenuo polemiku

Iako za sada nije otkrio sve karte, jasno je da je producent uspeo da postigne ono što je želeo – da pokrene polemiku i probudi radoznalost publike pre nego što pesma uopšte bude objavljena.

1/6 Vidi galeriju Na njih publika najviše tipuje da će otpevati Milijevu pesmu Foto: Todor Milivojević, Printscreen, ATAIMAGES

Ko će zaista otpevati „Tuđe moje“ i da li su pratioci koji tipuju na Dina Merlina pogodili, ostaje da se vidi.