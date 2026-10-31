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Dragan Krstić, poznatiji kao Crni, jedan je od pevaća kog je voditeljka uspela da zbuni usred programa.

Crni je gostujući u emisiji otkrio koliko su nastupi pevača iscrpljujući, a publika zahtena, ali ga je pitanje o razvodu izbacilo iz takta.

- Jao, kad mi kažu može nešto brže?! Pa šta brže više, iskidah se, preznojih se - rekao je pevač, a uz priču o nastupima očekivalo se da će tema emisije biti muzika, ali se desio preokret, te ga je peckanje o braku zbunilo

- O, pa ovo nisam očekivao. Mislio sam da je ovo muzička emisija. Mislio sam da ćemo pričati o novim pesmama – rekao je pevač, pa se voditeljka nadovezala

- A onda dolazi trošak razvoda - dodala je kroz osmeh voditeljka, što je pevača zateklo.

- Ne, ma ne - rekao je zbunjeno pevač u emisiji na Grandu.

1/5 Vidi galeriju Dragan Krstić Crni Foto: Printscreen/Grandmagazin

Dragan Krstić Crni se malo našalio, pa je ipak objasnio da je u nastavku govorio o ljubavi prema tetovažama koju je stekao još u detinjstvu:

- Gasi kamere, ajde... Pa šalim se, počelo je to od detinjstva. Kad sam dolazi na raspuste tu u okolini Beograda kod mog strica i strine i sad dosta moje familije je u to vreme preko živelo, bilo je tu mnogo starijih rođaka koji su svi imali tetovaže i to sam toliko kao dete zavoleo, imao sam nekih par tetovaža tad i sam sam ima pionirske radove - objasnio je on.

Rekao je da je za godinu dana ostao bez oca i majke.

- Nažalost da, malo ko zna, ja sam siroče. Imao sam samo 15 godina kada su mi otac i majka umrli i to samo u godinu dana - rekao je on.

- Ne, mnogo puta sam razmišljao i čak i pričao sa mojim dragim prijateljima pogotovu kada neko od njih ima neke probleme. Onda pokušavam da budem motivacioni govornik i dam mu neki primer da mu olakšam. Iskreno se i ne sećam tog perioda, nešto da bih mogao sad da kažem da sam patio ili.. Nikakav osećaj nemam da bih sada mogao da kažem da sam "pao u bedak neki", samo se ne sećam tog vremena. U tim godinama ostatit bez roditelja, ostati bez ikog svog... Pa šta očekivati od deteta nego da ode nekim stranim putem? - objasnio je on.