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Đina Džinović pokazala je na društvenim mrežama deo priprema za večernji izlazak, a njen modni izbor odmah je privukao pažnju pratilaca.

Foto: Preent Screen

Ćerka pevača Harisa Džinovića odlučila se za usku crnu haljinu koja je istakla njenu figuru, a poseban utisak ostavili su dubok dekolte i otvorena leđa. Elegantna kreacija naglasila je njenu vitku liniju, dok je celokupan stajling delovao istovremeno izazovno i sofisticirano.

Kako bi upotpunila kombinaciju, Đina je kosu podigla u elegantnu punđu, dok se odlučila za svedenu šminku koja je dodatno istakla njeno lice.

Budući da se širom sveta obeležava Noć veštica, nije izostao ni prigodan detalj. Đina je za izlazak odabrala masku u stilu atraktivne zečice, čime je svom izdanju dala dozu misterioznosti i razigranosti.

Foto: Preent Screen

Njena objava brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a pratioci su imali priliku da vide još jedno njeno izdanje za večernji provod.

"Ona ima zamenskog tatu"

Podsetimo, Đina već neko vreme provodi sa očuhom i majkom, dok sa ocem nema kontakt, što je pevač nedavno i javno prokomentarisao.

- Nemam pojma o tome, veruj mi. Nisam ni video tu vest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu. Ne opterećujem se time.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović u crnoj haljini Foto: Printscreen

Govoreći o tome da li su i dalje otuđeni i da li među njima nema nikakve komunikacije, pevač je naglasio da je organizovao svoj život i da je odluka na njegovoj ćerki.

- Nismo u kontaktu. Ja sam svoj život organizovao, ona svoj. Ko želi da bude sa mnom, neka bude. Ko ne želi, ne mora. Svako bira svoj put i ja tu nemam šta više da kažem - rekao je za Kurir.