Slušaj vest

Jelena Radanović, napunila je 41. godinu, a supruga folk pevača Slobe Radanovića, proslavila je rođendan u njihoovm porodičnom domu.

Jelena je pokazala svoju tortu i šta su joj ukućani spremili a sada je potpuo raznežila sve objavom.

Ona je pozirala sa decom u trpezariji a očigledno je da je uživala sa njima u posebnom danu.

Jeleni su njeni najbliži pripremili čak dve torte a jedna je posebno privukla pažnju detaljima na njoj u vidu pečuraka.

Supruga pevača je na vrlo skroman i sveden način proslavila svoj poseban dan a iako bi mnogi očekivali da bude glamuroznih restorana i žurki Jelena je pokazala da joj je porodica i mir na 1. mestu.

Pozitivni komentari i čestitke pratilaca odmah su preplavili društvene mreže, a mnogi su istakli da pjevačeva izabranica blista u petoj deceniji.

Snimak ekrana 2026-10-31 114821.png
Foto: Printscrean

Snimak ekrana 2026-10-31 114821.png
Foto: Printscrean

Ova slika rastopila je sva srca, a Jeleni još uvek pristiži čestitke sa svih strana.

Sloba Radanović je nedavno govorio o ženi tokom gostovanja kod Gordane Uzelac:

- Ja uvek kažem da se meni kod nje dopalo to što prvenstveno nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o meni, nego je imala sama svoje izgrađeno mišljenje o meni i, ovaj, nije padala pod uticaj te neke slike koju su ljudi tada možda hteli da stvore o meni. To me je nekako privuklo, zato što sam video da razmišlja žena svojim mozgom i kada sam je malo bolje upoznao, onda sam shvatio koliko je ona u suštini prvo inteligentna, pa i emotivna, koliki je borac i koliko je lepa, pa sve to zajedno kada se upakuje, onda je to...

Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

Voditeljka se na to nadovezala konstatacijom: "To je žena za sva vremena", na šta je Sloba potvrdio: "Tako je".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsSLOBINA ŽENA SE PRISETILA USPOMENE IZ PROŠLOSTI Isplivala stara fotografija Jelene Radanović na dan njenog rođendana (FOTO)
Jelena Radanović
StarsSVI ZANEME KAD ČUJU KOLIKO GODINA IMA SLOBINA ŽENA! Jelena proslavila rođendan, evo koliko je starija od pevača - tačno u ponoć joj uputio emotivne reči
sloba-radanovic.jpg
Stars"KAD SAM SE UDALA, BILA SAM ZDRAVA..." Jelena poslala poruku o braku koja je sve zbunila: Osam godina sam sa Slobom... (FOTO)
Jelena Radanović
Stars"NEKE KOLEGE ZA NOVU GODINU ZARADE I DO 70.000 EVRA" Sloba Radanović šokirao, pa potkačio ove kolege: "Ljudi plaćaju kartu da te slušaju"
Sloba Radanović u jeku drame s Anom iznenadio