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Jelena Radanović, napunila je 41. godinu, a supruga folk pevača Slobe Radanovića, proslavila je rođendan u njihoovm porodičnom domu.

Jelena je pokazala svoju tortu i šta su joj ukućani spremili a sada je potpuo raznežila sve objavom.

Ona je pozirala sa decom u trpezariji a očigledno je da je uživala sa njima u posebnom danu.

Jeleni su njeni najbliži pripremili čak dve torte a jedna je posebno privukla pažnju detaljima na njoj u vidu pečuraka.

Supruga pevača je na vrlo skroman i sveden način proslavila svoj poseban dan a iako bi mnogi očekivali da bude glamuroznih restorana i žurki Jelena je pokazala da joj je porodica i mir na 1. mestu.

Pozitivni komentari i čestitke pratilaca odmah su preplavili društvene mreže, a mnogi su istakli da pjevačeva izabranica blista u petoj deceniji.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Ova slika rastopila je sva srca, a Jeleni još uvek pristiži čestitke sa svih strana.

Sloba Radanović je nedavno govorio o ženi tokom gostovanja kod Gordane Uzelac:

- Ja uvek kažem da se meni kod nje dopalo to što prvenstveno nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o meni, nego je imala sama svoje izgrađeno mišljenje o meni i, ovaj, nije padala pod uticaj te neke slike koju su ljudi tada možda hteli da stvore o meni. To me je nekako privuklo, zato što sam video da razmišlja žena svojim mozgom i kada sam je malo bolje upoznao, onda sam shvatio koliko je ona u suštini prvo inteligentna, pa i emotivna, koliki je borac i koliko je lepa, pa sve to zajedno kada se upakuje, onda je to...

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

Voditeljka se na to nadovezala konstatacijom: "To je žena za sva vremena", na šta je Sloba potvrdio: "Tako je".