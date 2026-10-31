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Vladan Savić, frontmen grupe "Magla“, ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je potvrđeno da se razveo od supruge Marije, sa kojom je proveo dve godine u braku. Vest o krahu njihovog odnosa kratko je potvrdila Marija, dok se pevač do sada nije oglašavao ovim povodom.

Foto: Preent Screen

Nakon perioda koji je obeležio veliki preokret u njegovom privatnom životu, Vladan se sada prvi put oglasio na društvenim mrežama i pokazao gde trenutno pronalazi mir.

Naime, pevač je sa svojim ocem otputovao na Svetu goru, gde obilaze manastire i neke od najvećih pravoslavnih svetinja. Fotografije sa putovanja podelio je sa pratiocima na Instagramu, a na njima se može videti da uživa u vremenu provedenom sa ocem.

Iako se nije direktno osvrnuo na razvod od Marije, Vladanova objava privukla je veliku pažnju, posebno jer je ovo njegovo prvo oglašavanje nakon vesti o rastanku. Čini se da je trenutno odlučio da se posveti porodici, veri i trenucima daleko od svakodnevne gužve i poslovnih obaveza.

"Marija je predložila da svako krene svojim putem"

1/6 Vidi galeriju Vladan Savić i Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Podsetimo, za razvod Vladana Savića i Marije, javnost je saznala početkom oktobra, a iako oboje nisu želeli da komentarišu ovu situaciju, izvor blizak paru, za medije je izneo detalje emotivnog kraha:

„Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. Njoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primer i u njihovom slučaju. Bez ružnih reči, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem”.