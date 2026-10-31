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Zorana Jovanović Zoranh, pre nekoliko godina pronašla je sreću kraj partnera fudbalera. Zoranah se nakon nekoliko godina veze i udala za golmana Eloja Rum, a sada je u jendom svom vlogu pokazala njihov porodični dom u Majamiju.

Influenserka se očigledno pobrinula da njihov dom izgleda što lepše, pa čitav enterijer odlikuje moderan i jednostavan stil, a u prostoru preovlađuju neutralne boje, drvo i tamni tonovi, uz elegantne komade nameštaja i pažljivo birane detalje.

Prostrana kuhinja u kombinaciji drveta i crne boje

Posebnu pažnju u kući privlači prostrana kuhinja u kojoj dominiraju tamni elementi i drvene radne površine. U centralnom delu kuhinje nalazi se veliko ostrvo sa svetlim barskim stolicama, dok su iznad njega postavljene jednostavne crne visilice, što celom prostoru daje moderan izgled.

1/6 Vidi galeriju Ovo je dom Zoranah u Majamiju Foto: Printscrean

Svetli dnevni boravak i unikatni dekorativni detalji

Za razliku od kuhinje, dnevni boravak uređen je u svetlijim nijansama i odiše udobnošću i prozračnošću, što je Zoranah i pokazala.

Centralno mesto u ovoj prostoriji zauzima velika bela ugaona garnitura, upotpunjena dekorativnim jastucima u bež i braon tonovima, kao i tepihom sa geometrijskim dezenom.

Influenserka je otkrila i detalje kojima je obogatila prostor — na policama i komodama nalaze se keramičke vaze neobičnih oblika, dekorativne činije i velike mirisne sveće. Poseban akcenat u neutralnom ambijentu pravi velika vaza sa šarenim cvećem koja unosi živost i boju.