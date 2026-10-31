SLAVE SU POČELE, A ŽENA POKOJNOG PEVAČA PODELILA RECEPT ZA NAJLEPŠI SLAVSKI KOLAČ: Slavica Rokvić otkrila tajnu iz svoje kuhinje
Slavica Rokvić često na društvenoj mreži deli savete i recepte domaćicama, kada je reč o kuhinji ali i bašti.
Udovica pokojnog pevača Marinka Rokvića, objavila je video kako priprema Slavski kolač, a onda su je u porukama mnogi pitali da podeli i recept pripreme što je i učinila.
Slavica je istakla da joj je izuzetno drago što njeno kulinarsko umeće i ljubav prema običajima inspirišu veliki broj ljudi.
Sastojci i priprema
Pogača po receptu Slavice Rokvić, koštaće vas svega 600 dinara.
1 kg mekog brašna
3 žumanca i 3 cela jajeta
malo soli
malo ulja
1 sveži kvasac
2 dl mlakog mleka i vode (pola mleko, pola voda) da kvasac nadođe
Priprema:
Zamesiti, podeliti u dva testa, pustiti da naraste, pa razviti i premazati rastopljenim puterom. Uviti testo i staviti ga u podmazanu tepsiju pa na toplo da naraste. Za to vreme od vode i brašna zamesiti i napraviti ukrase. Premazati kolač žumancetom, staviti bosiljak i ukrase, prekriti folijom pa u zagrejanu rernu na 220 stepeni, peći 45 minuta - napisala je Slavica.
Kurir.rs