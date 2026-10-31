Slušaj vest

Željko Šašić, nakon razvoda od Sonje Vuksanović, pronašao je devojku sa kojom je godinama bio u vezi, a i živeli su zajedno. Nakon raskida, koji je bio buran, a manekenka i plejboj zečica Katarina Lazić tada nije štedela reči o pevaču.

Kako je izjavila, veza sa njim je u početku bila raj, a onda se pretvorila u pakao.

Nakon raskida, sve je izgledalo kao da su ostali u prijateljskim odnosima, a onda Katarina otkrila iznenađujuće detalje iz njihovog odnosa.

"Napustila sam Željka kada sam bila svesna toga da više ništa ne želi da uradi za mene. Ponašao se kao da se ceo svet vrti oko njega, svako veče nam je bila puna kuća ljudi. Dolazilo mu je društvo, pijančili su do jutra, od buke i dreke nisam mogla da spavam i radim. Kad pričam o poslu, govorio je: 'Šta ćeš ti da radiš, mi nemamo ništa od tvog posla', hteo je da budem kod kuće i da ništa ne radim. Malo je falilo da dignem ruku na sebe u trenutku kad sam bila najtužnija. Bila sam depresivna jer sam trpela torturu, o kojoj niko ništa nije znao", ispričala je Katarina za Srpski Telegraf.

"I Sonju je kao i mene, tretirao kao roba"

Prema njenim rečima, Šašić je u narodu predstavljen kao paćenik, kojeg je žena Sonja ostavila zbog Ace Lukasa.

"To je totalno netačno. Mogu da razumem što ga je Sonja je ostavila, imala je sigurno svako pravo jer je i nju, kao i mene, tretirao kao roba. To nijedna žena neće da trpi, a meni je pričao da je ona ta koja je naporna, sebična i tako dalje."

1/5 Vidi galeriju Željko Šašić otvorio dušu Foto: Kurir Televizija, Printscreen

Smatrala je da su neugodnosti u njihovom odnosu nastale kada je razlika u godinama počela da bude sve veći problem.

"Željko i ja smo se davno rastali i s moje strane više ne postoje nikakve emocije. Bila sam mlada kad sam s njim ušla u ceo odnos. Sve je bilo idealno dok razlika u godinama nije počela da pravi problem. Posle su počeli problemi sa Sofijom, sa Sonjom, a ja sam ga savetovala da se normalno ponaša. Sonja ga je tužila jer nije plaćao alimentaciju za dete, a posle je naš odnos polako krenuo da se ruši. On je postajao sve hladniji i sebičniji prema meni da bi na kraju svaku priliku koristio da me vređa. Od vatrene ljubavi koju smo imali došli smo do hladnog odnosa. Trudila sam se da ništa ne dospe u novine jer sam znala koliko mu je na kraju bilo teško što sam ga ostavila", rekla je Katarina za "Srpski Telegraf".

"Trpela sam..."

"Trpela sam njegove depresije, probleme sa anksioznošću, išla sam čak i na tezge da ga bodrim da mu bude lakše. Sve sam radila da budem dobra supruga, a on sve da me ponizi. Ne znam ni sama kako sam tako mlada uspela da istrpim sve s njim. Kad smo se rastali, nastavili smo da se čujemo, prijateljski smo pili kafe i verujem da ljudi treba da ostanu dobri i posle rastanka. Taj odnos me je gušio i na kraju sam se spasla", kaže Lazićeva, dok je Željko bio u šoku zbog ovih njenih izjava.

"Ja sam svačiji rob"

"Ja ovo ne razumem, majko mila. Šuplja priča. Koga sam ja tretirao kao roba, pa ja sam ceo život svačiji rob. Ustajem jutros i čitam naslove i ništa mi nije jasno", rekao je kroz smeh Šašić pre nekoliko godina i dodao:

"Nemam stvarno komentar. Bila je dobra duša, ne znam šta joj se desilo", istakao je pevač Željko Šašić za "Blic".