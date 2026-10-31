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Danijela Vranić na uspešnu karijeru stavila je tačku pre nešto više od 13 godina. Pevačica kako su kasnije njeni bliski saradnici i prijatelji goovrili, više nije mogla da podnsese količinu naslova u novinama, a njenu karijeru stalno su pratii skandali.

Ljubav sa Acom Lukasom, vožnja u pijanom stanju, svađa sa nadležnim organima, bile su samo neke od situacija koje su joj se dešavale. Nakon što je nestala sa scene dugo se spekulisalo kako sada živi kraljica splavova i jedna od najpoznatijih pevačica, a ekipa Kurira pre skoro dve godine uslikala ju je nakon što više od decenije niko nije znao gde se ona nalazi.

Pevačica je bila u jednom restoranu u društvu menadžera Nenada Šipke, koji dugi niz godina sarađuje sa velikim zvezdama, poput Indire Radić i mnogim drugima.

Oni su sedeli u restoranu i kako smo mogli da čujemo razgovarali su o poslu i povratku Danije Vranić na estradu, ali to se do danas nije desilo.

1/5 Vidi galeriju Pogledajte kako danas izgleda Danijela Vranić Foto: Kurir

Iako je nosila velike crne naočare, mogli smo da primetimo da se uopšte nije promenila i gotovo da je ista kao kada smo je poslednji put sreli. Na sebi je imala ravne sportske patike, belu vunenu rolku i helanke, a kosa joj je bila vezana u rep.

Kraljica splavova, kako su je mnogi zvali zbog uspešne klupske karijere, povukla se sa javne scene pre oko deset godina, a nedavno je Kurir pisao i da pevačica planira povratak na scenu.

Ona se tada oglasila i otkrila da je to istina kao i da priče da živi u Valjevu kod roditelja nisu istinite.

- Živim u Beogradu u centru grada, tu se krijem od novinara i paparaca - rekla je tada pevačica.

Međutim, očito da Danijela nije znala da Kuriru ništa ne može da promakne i da se od nas neće sakriti.