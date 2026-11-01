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Supruga proslavljenog hrvatskog košarkaša Dina Rađe, Viktorija Rađa, na Instagramu je objavila fotografiju sa zgodnim sinom Nikom.

„Ponosna mama“, napisala je u opisu fotografije, koja je izazvala veliku pažnju njenih pratilaca.

„Blago mu se“, komentarisali su, a Viktorija se odmah složila s njima.

Studiranje u Španiji

Naime, Niko se odselio u Madrid, gde je započeo novu životnu fazu i fakultetsko obrazovanje. I njihov stariji sin takođe se odselio iz Hrvatske. Roko živi i radi u Trstu, gde je osnovao sopstvenu kompaniju.

Njegova kompanija bavi se preuređenjem domova. Nude usluge koje obuhvataju renoviranje kuhinja i kupatila, kao i postavljanje podnih i zidnih obloga.

Poseban akcenat stavljaju na porcelanski kamen i keramičke podne i zidne obloge, mozaike, tuš-kabine, kao i kompletnu opremu za kupatila.

Trač star godinama

Podsetimo, bivša manekenka i misica gostovala je jednom prilikom u podkastu Dorijana Klarića "Ajmo iskreno" i dotakla se trača kojeg se rado seti i danas, a kružio je još pre mnogo godina.

Naime, šuškalo se kako su njen suprug Dino Rađa i pevač Petar Grašo više od prijatelja, i to baš u trenutku kad su misica i košarkaš čekali drugo dete.

- Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome ko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smeh te dodala kako ih je nedavno uhvatila.

- Završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. februara, zaista sam se porodila.

1/6 Vidi galeriju Dino Rađa Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, AP Elise Amendola, Starsport©, Pritnscreen/Instagram

- Zaista je Petar Grašo kriv što sam se tad porodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smejala i meni je pukao vodenjak od smeha - ispričala je Viktorija.