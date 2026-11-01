JEDAN OTIŠAO U MADRID, DRUGI U TRSTU OSNOVAO SVOJU KOMPANIJU! Otkriveno čime se bave sinovi čuvenog košarkaša: Ponosna majka se oglasila
- Viktorija Rađa objavila je fotografiju sa sinom Nikom i poručila da je ponosna mama.
- Niko se odselio u Madrid, gde studira, dok stariji sin Roko živi i radi u Trstu.
- Roko je tamo osnovao firmu za preuređenje domova, sa fokusom na kuhinje, kupatila i obloge.
Supruga proslavljenog hrvatskog košarkaša Dina Rađe, Viktorija Rađa, na Instagramu je objavila fotografiju sa zgodnim sinom Nikom.
„Ponosna mama“, napisala je u opisu fotografije, koja je izazvala veliku pažnju njenih pratilaca.
„Blago mu se“, komentarisali su, a Viktorija se odmah složila s njima.
Studiranje u Španiji
Naime, Niko se odselio u Madrid, gde je započeo novu životnu fazu i fakultetsko obrazovanje. I njihov stariji sin takođe se odselio iz Hrvatske. Roko živi i radi u Trstu, gde je osnovao sopstvenu kompaniju.
Njegova kompanija bavi se preuređenjem domova. Nude usluge koje obuhvataju renoviranje kuhinja i kupatila, kao i postavljanje podnih i zidnih obloga.
Poseban akcenat stavljaju na porcelanski kamen i keramičke podne i zidne obloge, mozaike, tuš-kabine, kao i kompletnu opremu za kupatila.
Trač star godinama
Podsetimo, bivša manekenka i misica gostovala je jednom prilikom u podkastu Dorijana Klarića "Ajmo iskreno" i dotakla se trača kojeg se rado seti i danas, a kružio je još pre mnogo godina.
Naime, šuškalo se kako su njen suprug Dino Rađa i pevač Petar Grašo više od prijatelja, i to baš u trenutku kad su misica i košarkaš čekali drugo dete.
- Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome ko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smeh te dodala kako ih je nedavno uhvatila.
- Završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. februara, zaista sam se porodila.
- Zaista je Petar Grašo kriv što sam se tad porodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smejala i meni je pukao vodenjak od smeha - ispričala je Viktorija.
Kurir.rs/Story.hr