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Indira Radić, jedna je od pevačica kojoj popularnost nije opala ni nakon 30 godina karijere. Indira je vredno nastupala decenijama unazad, što radi i danas, a zarađeni novac je pametno ulagala.

Stan u Beogradu, kuća na Kosmaju, pet apartmana u Grčkoj

Pevačica je živela u Beogradu u naselju Banovo brdo, a nedavno je taj stan zamenila kućom nadomak Beograda. Ona je na Kosmaju pazarila već izgrađenu nekretninu, a ima i svoju baštu u kojoj sadi povrće.

Kako su ranije pisali mediji, stan je ustupila sinu, a ona se preselila na periferiju. Izvor blizak pevačici opisao je njen novi život na planini:

„Indiri je u poslednje vreme počeo da smeta život u Beogradu. Rešila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu“.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je Kurir prvi pisao, Radićeva je kupila pre nekoliko godina pet apartmana u Grčkoj u poznatom letovalištu na Halkidikiju. Ove nekretnine tokom sezone izdaje turistima, dok je poslove održavanja i administracije poverila angažovanim agentima, čime je spojila posao i lično zadovoljstvo. Njeni bliski prijatelji ističu da pevačica nikada nije bila sklona rasipanju novca, već je pažljivo ulaganje smatrala najboljim načinom da osigura budućnost.

Rodna kuća pred prodaju

Indira Radić odlučila je da proda porodičnu kuću u rodnom mestu Dragalovci. Povodom njene odluke meštani ovog malog sela izneli su niz šokantnih tvrdnji o pevačicinom odnosu prema porodici i nekadašnjim komšijama.

edna od meštanki Dragalovca iznela je žestoke optužbe na račun pevačice, tvrdeći da je svog oca zapostavljala i da je donesena odluka o mestu njihove sahrane stvorila razdor.

"Dok je otac bio živ, ona nije dolazila. Nije oca volela. Mamu je volela, otac je tu bio sam, sam je umro. On je bio čovek ekstra, nemam šta reći, ali šta je njoj… Eto mamu je sahranila u Brestovu, a gore oca u Osredak, i šta je sada to razdvajala", ispričala je ova meštanka.

1/10 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Profimedia, Antonio Ahel/ATAImages