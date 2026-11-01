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Pevačica Danijela Vranić, koju su nekada zvali kraljica splavova, povukla se sa javne scene pre više od 10 godina.

Ona je najavljivala povratak na muzičku scenu, ali od toga se do danas ništa nije dogodilo. Pre tri godine se oglasila prvi put nakon duge medijske pauze i otkrila kako živi van estradnih dešavanja.

Iako su domaći mediji pisali da pevačica živi kod svojih roditelja u Valjevu, jer joj je banka navodno oduzela stan na Novom Beogradu, ona ističe da živi u elitnom delu grada i komšije su joj poznati pevači.

- Stan u kojem sam živela pored beogradske Arene sam prodala. Kupila sam nekretninu u centru grada i tu se sada krijem od medija. Pisalo se da sam se vratila da živim kod roditelja u Valjevo, ali to nije tačno - rekla je Vranićeva i dodala da su joj prve komšije mnoge kolege sa estrade.

1/7 Vidi galeriju Danijela Vranić Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Kurir, Printskrin/Instagram

- Srela sam Viki Miljković i fino smo se ispričale. Znam da i Đani ovde ima stan, ali na njega još nisam naletela.

- Planiram povratak na estradu, ali nisam ni za kakve pompezne intervjue. Ne prija mi više to. Radim na pesmi, snimila sam je i sada dorađujemo završne detalje. Nisam sigurna kada će izaći, ali biće uskoro. Jelena Trifunović mi je uradila pravi hit, vratiću se u velikom stilu!

Danijela je tada rekla da su je razočarale pojedine kolege.

- Prolazila sam kroz pakao, prijatelji su me zaboravili, a kolege su moj odlazak videle kao jedno radno mesto više na splavu. Svi oni koje sam vukla sa sobom po nastupima u različitim zemljama prestali su da se javljaju, kroz glavu su mi prolazile slike svih onih koji su se sa mnom družili iz interesa, svi cehovi koje sam platila, i to me je mnogo promenilo - rekla je Danijela jednom prilikom.