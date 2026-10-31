Slušaj vest

Jelena Karleuša otvorila je danas svoj novi Instagram profil.

Nakon perioda tokom kojeg je njen stari nalog više puta bio ugašen ili nedostupan, Karleuša je odlučila da otvori novi profil i ponovo bude aktivna na Instagramu, na kome je svojevremeno imala preko 2.5 miliona pratilaca i bila najpraćenija javna ličnost u ovom delu Evrope.

- Veliki pozdrav svim mojim fanovima. Evo malo lepih vesti za vas. Zapratite novi insta nalog @jkentertainmentt - poručila je pop zvezda u audio obraćanju fanovima na svojim mrežama.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je godinama privlačila veliku pažnju svojim provokativnim objavama, atraktivnim fotografijama i sadržajem koji neretko izaziva brojne reakcije javnosti. Njene objave redovno su pokretale lavinu komentara i polemika, pa njen povratak na društvenu mrežu nije prošao nezapaženo.

Zasad, na Karleušinom novom Instagram profilu nema objava, a očekuje se da će ona svoje pratice obradovati novim fotkama i sadržajem koji su svi dugo čekali.

00:10 Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva

Ona je trenutno zapratila 60 profila na ovoj mreži, a među njima su i profili njenih ćerki Atine i Nike, tetke Danijele i prijatelja, nekoliko poznatih modnih brendova, svojih fan stranica, Kim Kardašijan, ali i našeg i vašeg Kurira, najuticajnijeg medijskog brenda na Balkanu.