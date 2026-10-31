KARLEUŠA SE VRATILA NA INSTAGRAM U VELIKOM STILU! JK konačno otvorila novi profil, evo koga je prvo zapratila (FOTO/VIDEO)
Jelena Karleuša otvorila je danas svoj novi Instagram profil.
Nakon perioda tokom kojeg je njen stari nalog više puta bio ugašen ili nedostupan, Karleuša je odlučila da otvori novi profil i ponovo bude aktivna na Instagramu, na kome je svojevremeno imala preko 2.5 miliona pratilaca i bila najpraćenija javna ličnost u ovom delu Evrope.
- Veliki pozdrav svim mojim fanovima. Evo malo lepih vesti za vas. Zapratite novi insta nalog @jkentertainmentt - poručila je pop zvezda u audio obraćanju fanovima na svojim mrežama.
Pevačica je godinama privlačila veliku pažnju svojim provokativnim objavama, atraktivnim fotografijama i sadržajem koji neretko izaziva brojne reakcije javnosti. Njene objave redovno su pokretale lavinu komentara i polemika, pa njen povratak na društvenu mrežu nije prošao nezapaženo.
Zasad, na Karleušinom novom Instagram profilu nema objava, a očekuje se da će ona svoje pratice obradovati novim fotkama i sadržajem koji su svi dugo čekali.
Ona je trenutno zapratila 60 profila na ovoj mreži, a među njima su i profili njenih ćerki Atine i Nike, tetke Danijele i prijatelja, nekoliko poznatih modnih brendova, svojih fan stranica, Kim Kardašijan, ali i našeg i vašeg Kurira, najuticajnijeg medijskog brenda na Balkanu.