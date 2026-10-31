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Jovana Jeremić, koja se nakon kratkog predaha na Kipru, gde je boravila sa svojim partnerom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, vratila poslovnim obavezama, ponovo je zauzela svoju udobnu stolicu iz koje svakog vikenda želi dobro jutro gledaocima televizije Pink.

Poznato lice i ovog jutra stalo je pred kamere, u visokim potpeticama i sa širokim osmehom na licu. Jovana je zatim iskoristila pauzu tokomsnimanja kako bi prvi put govorila o gorućim temama o kojima se prethodnih dana neprestano pisalo, uključujući otkaze na Pinku, navodne promene u jutarnjem programu, ali i objavljivanje njenog privatnog broja telefona. Na samom početku razgovora osvrnula se na spekulacije da se nakon odmora možda neće vratiti svojim redovnim obavezama, ističući da nije postojao nijedan razlog da se dovodi u pitanje njen ostanak na televiziji.

– Nema razloga za postavljanje tog pitanja. Ja gotovo nikada nisam u Srbiji od nedelje do petka, osim kada to moram zbog svoje

ćerke. Dakle, ja se trudim da što više putujem u ovom nekom životnom periodu i da imam te vrste brejkova koji su meni

neophodni, jer radim stresan posao. Ja sam namerno pustila ovih pet-šest dana dežurne radio-Mileve da izmišljaju laži o meni, da

objavljuju ove i one informacije. To su besmislene stvari – istakla je Jeremićeva, a zatim nastavila:

1/11 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ POSTAJE NAJBOGATIJA SRPKINJA? U Srbiji niko nije čuo za njega, ali je naše GORE LIST i na Forbsovoj listi BOGATAŠA Foto: Printscreen/Instagran/jeremicjovana

Voditeljka je zatim objasnila da njen boravak u inostranstvu nije predstavljao odsustvo s posla, budući da je za vođenje jutarnjeg

programa zadužena isključivo vikendom.

– Ja sam došla u svoje radno vreme. Moje radno vreme je subotom i nedeljom, nije ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Za

to su druge koleginice zadužene. Prema tome, ja nikada i ne uzimam odmor, osim leta, kada spajam dva-tri vikenda. I to je to,

nema tu šta.

„Ne bojim se otkaza, svoj posao radim najbolje od svih“

Kako su se prethodnih dana u javnosti pojavile brojne spekulacije o kadrovskim promenama na Pinku, među kojima su se pominjala i

pojedina poznata televizijska lica, Jeremićeva se osvrnula i na glasine o svojoj koleginici Sanji Marinković.

– To su lažne vesti. Inače, retrogradan je Merkur u Škorpiji, a s obzirom na to da ja volim astrologiju, hajde malo i da kažem ljudima

da ne slušaju i da ne veruju sve ono o čemu se piše i govori. Nisam znala da su i za Sanju to izmislili. Stvarno? Pa dobro, to je

verovatno od onih koji Sanji to žele. Ali, to je nemoguće. Sanja je najgledaniji autor na našoj televiziji i prosto, Sanja Marinković je

institucija i to su gluposti. Uglavnom, ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od

svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja

sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga,

gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava

sve vreme – istakla je voditeljka za Republiku.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

Na direktno pitanje da li će, uprkos svim promenama o kojima se govori, ostati na čelu svog jutarnjeg programa, Jovana je naglasila

da ne vidi razlog zbog kojeg bi njen angažman bio doveden u pitanje.

"Ljudi hoće da mi ljube štikle, javljaju se i vesele devojke“

Jovana je pred našim objektivom pokazala veliki broj poruka koje joj neprestano pristižu, a na pitanje kako je njen partner Miloš

reagovao na čitavu situaciju, otkrila je da više ne uspeva ni da isprati ko joj sve piše.

– Ja sada stvarno više ne znam, ne mogu ni da propratim ko mi piše. Vidi koliko ovoga ima, koliko je ovo poruka, ljudi, molim vas!

Ja moram da kažem da telefon zuji, vibrira non-stop. Pa, ti nisi svestan šta ja ovde imam! Od polnih organa, se*sualnih ponuda, pa

pozivi na sastanak: „Jovana, ti si carica, kada ćemo na piće?“, „Da li imaš neku knjigu da mi pozajmiš?“, „Imaš li skriptu iz te i te

godine?“ Ovo je kao džuboks! Znači, kad bi ušao u moj telefon, svega ima, samo mi kažeš šta ti treba. Čajevi koje treba da piješ,

recepti, ma nema šta! Biljke... „Poljubim ti štikle, boginjo“! Evo, „Poljubim ti štikle, boginjo“, to je sad stiglo upravo. Znači, svega

ima, džuboks mi je telefon! Evo ti, imam i ovo: „Vesele devojke, mogli bismo oko podneva...“ Znači, svega ima ovde – ispričala je

Jovana kroz osmeh, listajući pristigle poruke.

Iako je njen privatni broj dospeo u javnost bez njene želje, voditeljka tvrdi da joj je upravo ta situacija pokazala koliko je ljudi

podržava, bez obzira na njihova različita uverenja i stavove.