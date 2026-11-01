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Voditeljka Ksenija Bujišić se razvela. Tačnije, nije više u vanbračnoj zajednici, u kojoj je bila sedam godina. Kako saznajemo, voditeljka je rešila da stavi tačku na vezu s Miljanom Banićevićem, s kojim ima dvoje dece.

Iako je doskoro bila jedno od prepoznatljivijih lica na malim ekranima, Ksenija se u poslednje vreme gotovo potpuno povukla iz javnosti, a čini se da je nakon velikih životnih promena odlučila da joj privatnost i porodica budu važniji od medijske pažnje.

Izabrala mirniji život

Voditeljka je nakon povlačenja s javne scene svoj fokus usmerila na odgajanje ćerke i sina, kojima je, kako se može zaključiti iz njenog životnog izbora, posvetila najveći deo vremena. Umesto televizijskih angažmana, snimanja, javnih događaja i pojavljivanja pred kamerama, Ksenija je izabrala mirniji život, daleko od znatiželjnih pogleda.

Upravo zbog toga je njen privatni život u poslednje vreme bio obavijen velom tajne, pa su informacije o promenama kroz koje je prolazila ostale nedostupne javnosti.

Izabrala mirniji život

1/5 Vidi galeriju Kraj jedne romanse Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija, Promo



Da je oduvek želela da sačuva intimu, Ksenija je pokazala i dok je bila aktivna na televiziji. Iako je publika bila zainteresovana za njen privatni život, ona nije imala nameru da supruga izlaže javnosti, niti da od njihovog odnosa pravi medijsku priču. Na gradskim događajima se njih dvoje nisu pojavljivali zajedno.

Iz nezvaničnih izvora smo saznali kakav je bio njihov odnos.

- Jeste to bila velika ljubav, ali sve se završilo u maju prošle godine. Najbliži prijatelji i porodica su to znali, ali nisu govorili o tome. Tek sad je po beogradskim kuloarima počelo da se spekuliše o njihovom razvodu, i to kad su Miljana videli u društvu drugih žena. On je bio poznat po noćnom životu i pre odnosa s Ksenijom, tako je i nastavio od trenutka kad su rešili da se raziđu - kaže naš izvor upućen u celu situaciju i nastavlja:

Nisu u kontaktu

- Ksenija je dalje krenula sama, posvećena je porodičnim obavezama i, koliko ja znam, s bivšim mužem, kako ga je ona predstavljala, nema kontakt. Svako je nastavio svojim putem - završava naš izvor.

Povodom saznanja o okončanju vanbračne zajednice pozvalii smo voditeljku, ali ona nam je ljubazno rekla da o svojoj privatnosti neće govoriti javno.

- Da, istina je da je vanbračna zajednica završena odavno. O svom privatnom životu ni tokom trajanja vanbračne zajednice nisam puno pričala, pa ne vidim razlog da sada govorim o nečemu čemu je došao kraj - bilo je sve što je Ksenija imala da kaže.