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Da je između Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića došlo do ozbiljnog raskola, već neko vreme se govori u javnosti, a najnoviji potez nekadašnjeg pevačicinog bliskog saradnika dodatno je podgrejao priče da od pomirenja, barem zasad, nema ništa.

Naime, Jelenin doskorašnji producent je pre nekoliko dana sa svojih profila na društvenim mrežama uklonio sve zajedničke fotografije, čime je privukao pažnju onih koji su godinama pratili njihov odnos.

Čudne okolnosti

Ovaj potez nije prošao nezapaženo, posebno među korisnicima društvene mreže Iks, koji su odmah počeli da komentarišu da je reč o još jednom pokazatelju da je dugogodišnjem prijateljstvu definitivno došao kraj. Mnogi su primetili da više nema uspomena koje su nekada svedočile o njihovoj bliskosti, zajedničkim putovanjima, poslovnim projektima i brojnim trenucima koje su delili tokom godina.

A bili su kao nokat i meso

1/5 Vidi galeriju Kraj druženja Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Damir Dervišagić



Birtašević i Karleuša dugo su važili za nerazdvojan tandem, a njihov odnos prevazilazio je okvire klasične poslovne saradnje. Zoran je godinama bio uz Jelenu, učestvovao u kreiranju njenog javnog imidža i bio deo brojnih projekata koji su pratili njenu karijeru.

Publika je navikla da ih viđa zajedno kako na poslovnim događajima, tako i na društvenim mrežama. Da su prekinuli saradnju, potvrdila je Jelena u svojim izjavama za medije.

Ne oglašava se

- Sebe smatram izuzetno dobrim čovekom, koji ljudima čini samo dobro, koji pored mene rastu i postaju uspešni. Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan poslovni razlog, ne treba nasedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija koji sa mojim životom nemaju dodirne tačke sem opsesije - rekla je Jelena, između ostalog, o njihovom odnosu.

S druge strane, Birtašević se nije oglašavao u vezi s krajem njihove saradnje i prijateljstva, već je sve rekao poslednjim potezom na društvenim mrežama.