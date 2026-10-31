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Marko Janjušević Janjuš tokom učešća u rijalitiju „Elita 7“ dobio je psa Vesnu, koja je vrlo brzo osvojila simpatije kako njega, tako i brojnih gledalaca. Ovaj simpatični ljubimac postao je jedan od omiljenih detalja rijaliti programa, a publika je sa posebnom pažnjom pratila Janjušev odnos sa njom.

Nakon završetka rijalitija, Janjuš je Vesnu odveo kod svoje porodice u Prijepolje, gde je nastavila da uživa u porodičnom okruženju i pažnji najbližih.

Ipak, Janjuš se ponovo vratio pred kamere i trenutno je deo rijalitija „Elita 10“, zbog čega se njegovi fanovi, ali i brojni ljubitelji Vesne, često pitaju gde se ona sada nalazi i kako provodi dane dok je njen nekadašnji rijaliti vlasnik u Beloj kući.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Odgovor je sada stigao i to putem društvenih mreža!

Naime, Janjušev brat Boris Janjušević oglasio se na svom Instagram profilu, gde je podelio fotografiju sa Vesnom i tako pokazao da je ona i dalje na sigurnom, okružena pažnjom i ljubavlju porodice.

Foto: Printscrean

Fotografija je sigurno obradovala sve one koji su tokom „Elite 7“ zavoleli ovu kucu i koji su se pitali šta se sa njom dogodilo nakon završetka rijalitija.

Čini se da Vesna uživa u svom mirnom životu daleko od rijaliti kamera, dok Janjuš nove dane provodi pred očima javnosti.