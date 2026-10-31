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Prošlo je 27 godina od kada je u tragičnoj nesreći poginuo Nebojša Saveljić Nebo. Sada se Igor Lazić Nigor oglasio ovim tužnim povodom i objavio fotografiju svog prijatelja, čiju smrt ni posle 27 godina nije preboleo.

Nebo i Nigor bili su članovi grupe "Montenigers", a Nebo je pre 27 godina izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Sada se Nigor oglasio tim povodom, i objavio fotografiju Nebojše i njegove devojke Vanje uz emotivan opis: "Ima seoba, nema smrti".

Pre Nebojšine smrti, umro je Duško Nikolić Ducka, treći član Montenigersa, koji je izgubio bitku sa bolešću. Od njegove smrti, nesreće su počele da se nižu, prisetio se Nigor svojevremeno.

Foto: Printscreen

"Zakopali smo i sebe i svoje karijere"

Podsetimo, o velikom gubitku, koji je doživeo kada je Nebojša poginuo, Nigor je svojevremeno govorio:

"Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Hteo sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari, nisam smeo to da mu stavim u grob", ispričao je svojevremeno Nigor i dodao da je jako čudno što je ceo taj drugi album Montenigersa bio neka vrsta predskazanja.

"Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže - 'Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti'. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo - 'Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio'", ispričao je Nigor.

Rekao je da i na kraju pesme koja se zove "2028" Nebojša ga pita - Hoćemo li preživeti?

"A ja mu odgovaram - 'Ne, ne, ti nećeš preživeti'. To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi 'Tako ti je mala moja' koja je parodija Bijelog dugmeta kod nas stoji - 'Ej, stani, stani jadan' i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku - 'Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori'. Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma , 'Voljeli bi da si tu' - koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji peva Nebojša ide - 'Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti'", ispričao je Nigor.

1/5 Vidi galeriju Igor Lazić Nigor Foto: Printscreen/K1, Kurir Televizija, Sonja Spasić

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