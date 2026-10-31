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Muzičar Miroljub Aranđelović Kemiš danas uživa u skladnom braku sa pevačicom Zoricom Brunclik, međutim, malo ko zna da poznati harmonikaš, pored braka sa Vesnom Zmijanac, iza sebe ima još jedan brak u kom se rodila njegova najstarija ćerka.

Do razvoda je došlo kada se muzičar vratio u domovinu radi odsluženja vojnog roka, dok je ćerka Jelena ostala da živi sa majkom u Nemačkoj, gde stanuje i danas. Jelena je ostvarena i uspešna kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, radi u poznatoj avio-kompaniji, u braku je i podarila je Kemišu unuku Luanu.

Foto: Printscreen

"U našoj familiji nema ničeg šokantnog"

Miroljub Aranđelović Kemiš je svojevremeno istakao da između svih članova porodice vladaju sjajni odnosi i da sa prvom suprugom i ćerkom neguje blizak kontakt:

"Jelena je plod jedne ljubavi. Živi u Nemačkoj i radi u poznatoj avio-kompaniji. Zorica i ja smo i sa njom, i sa njenom majkom, u fenomenalnim odnosima. Verujte da u našoj familiji nema ničeg šokantnog. Ćerka mi je podarila unuku Luanu. Sa zetom dolazi u Srbiju i svi uživamo u porodičnim okupljanjima".

1/4 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

"Vodimo računa o važnim datumima"

Pevačica Zorica Brunclik takođe je potvrdila da u njihovom domu nema razdvajanja dece i da se svi međusobno poštuju i vole:

"Jelena je oduvek dobrodošla u našem domu. Mi decu ne razdvajamo. Svi se lepo slažemo, volimo i poštujemo. S obzirom da ona živi u Nemačkoj, nažalost, ne možemo stalno da se posećujemo, ali vodimo računa o važnim datumima i rođendanima".

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