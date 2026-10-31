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Bokser Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana iskoristili su slobodno vreme za uživanje u porodičnim trenucima, pa su sa svoja tri sina, Željkom, Krstanom i Isaijom, izašli u šetnju.

Bračni par nije krio koliko uživa u svakodnevnim trenucima sa naslednicima, a dečaci su bili toplo obučeni, spremni za igru i trčanje na otvorenom.

Čini se da su se sjajno zabavljali, a društvo im je pravio i njihov porodični pas, koji je zajedno sa mališanima uživao u šetnji.

Foto: Printscreen

Željko, Krstan i Isaija istraživali su okolinu, trčkarali i uživali u vremenu provedenom sa roditeljima, a jedan prizor posebno je privukao pažnju.

Naime, u jednom trenutku najmlađi Isaija se umorio od trčanja i pešačenja, pa je Veljko odlučio da ga ponese na ramenima i tako mu olakša nastavak šetnje. Ovaj nežan očinski gest pokazao je još jednom koliko su mu važni trenuci provedeni sa sinovima.

Veljko i Bogdana tako su pokazali da im, pored brojnih obaveza, najviše prijaju upravo jednostavni porodični trenuci, daleko od gradske gužve i svakodnevne užurbanosti.

Foto: Printscreen

Veljko i Bogdana sa sinovima žive u Titelu, gde su pronašli svoj mir i porodičnu oazu daleko od gradske vreve. Umesto užurbanog gradskog života, supružnici radije biraju mirnije okruženje, prostrano imanje i vreme koje mogu da posvete svojim naslednicima.

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