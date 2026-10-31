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Umro je Mate Mišo Kovač, legendarni hrvatski pevač, čovek koji je u gotovo pola veka karijere prodao više od 20 miliona ploča. Smrt je Indexu potvrđena iz izvora bliskih pevaču.

Rođen je 16. jun 1941. u Šibeniku, u vreme okupacije Italije. Odrastao je u ulici iz koje su izašle još dve velike karijere - Vice Vukova i Arsena Dedića. S Dedićem će decenijama kasnije snimiti duet "Mi smo lišće s iste grane".

Za mikrofon se odlučio sa šesnaest godina, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. podelio prvo meesto na takmičenje Prvi glas Šibenika s Mirkom Vukšićem. Za nagradu je izabrao singl Elvisa Preslija - muzičara koji će mu obeležiti karijeru.

Mišo Kovač Foto: Preent Screen Jutub, Printscreen

kurir / index.hr

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Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva